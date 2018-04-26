Минск 27 апреля открывает сезон аттракционов и фонтанов

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сезон работы аттракционов и фонтанов открывается в Минске 27 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Торжественная церемония запуска фонтанов состоится в 17.00 у самого большого по площади городского фонтана, расположенного перед Национальным академическим Большим театром оперы и балета. В музыкальном театрализованном представлении примут участие артисты балета Большого театра и Национального академического драматического театра имени М.Горького, детские творческие коллективы. Организаторы обещают сказочное действо, предполагается, что представление продлится 30 минут.

В этот день заработают и аттракционы в городских парках. Как сообщил главный инженер УП "Минскзеленстрой" Владимир Бабивский, цены на развлечения по сравнению с прошлым годом незначительно возросли, они опубликованы на сайте управления "Городские парки УП "Минскзеленстрой". "Специалисты предприятия проанализировали затраты и востребованность аттракционов, в зависимости от этого определена стоимость услуг. Цены увеличены в пределах инфляции", - отметил он.

Прокатиться на колесе обозрения в парке культуры и отдыха имени Челюскинцев будет стоить Br2, в Центральном детском парке имени М.Горького - Br3 в закрытой и Br3,5 в открытой кабинках. Стоимость других аттракционов колеблется от Br0,7 до Br3,5. Предусмотрены скидки для многодетных семей.

Владимир Бабивский добавил, что перед открытием сезона проводился комплекс мероприятий по подготовке каждого аттракциона. Среди новшеств сезона - яркий надувной комплекс в Центральном детском парке имени М.Горького, дополнительная детская игровая площадка в парке культуры и отдыха имени Челюскинцев. Вскоре в этом парке предполагается также внедрить современную платежно-пропускную систему.

Всего на обслуживании УП "Минскзеленстрой" находятся 34 городских фонтана и 56 аттракционов. График работы размещен на сайте предприятия.-0-