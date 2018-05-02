2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск 5 мая открывает летний музыкально-туристический сезон. Афиша мероприятий, которые пройдут по выходным на территории Верхнего города, размещена на сайте Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.
Так, в субботу с 12.00 до 13.00 минчане и гости столицы могут стать участниками исторической реконструкции, посвященной истории Полоцкого княжества. С 14.00 до 15.00 в Каретном дворике стартует проект "Пешеходка Kids" - музыкально-развлекательный интерактив для детей и их родителей от музыкальных групп, беби-театров, развлекательных студий. Затем оркестр "Немига" и другие коллективы города приглашают в Монастырский дворик на "Оркестровую сиесту".
С полудня до 22 часов будет работать четыре концертные площадки (пл. Свободы, Музыкальный переулок, Каретный дворик, дворик по ул. Герцена, 2a), где со своим творчеством познакомят уличные музыканты и театры, танцевальные клубы.
Всего программа летнего музыкально-туристического сезона в Верхнем городе включает 125 мероприятий. В их числе тематические программы, посвященные наиболее важным вехам в истории Беларуси, Дню Победы, Дню города, республиканский фестиваль-ярмарка "Вясновы букет", танцевальные мастер-классы, шоу "На грани".
Пройдут и полюбившиеся минчанам праздники национальных культур, состоятся концерты "Джазовые субботы" и "Классика у ратуши", которые традиционно собирают аншлаги на площади Свободы.
Впервые о пешеходной зоне, где каждые выходные горожане могут отдыхать и развлекаться, в Минске заговорили летом 2012 года - тогда предоставили участок ул. Карла Маркса. Затем концертная площадка переместилась на территорию Верхнего города. Артисты здесь будут выступать до осени.-0-
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