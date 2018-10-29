Минск готовит очередную ярмарку вакансий 22 ноября

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городская ярмарка вакансий состоится 22 ноября в культурно-спортивном центре Минского отделения Белорусской железной дороги, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
В течение трех часов - с 10.00 до 13.00 - граждане, которые находятся в поиске работы, смогут узнать о наличии вакансий, условиях труда и оплате, проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела.
Пока что список предприятий - участников ярмарки еще формируется, но в комитете ожидают традиционно высокий интерес как со стороны нанимателей, так и соискателей рабочих мест.
Общегородские ярмарки вакансий проводятся в Минске дважды в год. Предыдущее мероприятие состоялось 26 апреля этого года. Оно собрало более 100 организаций и предприятий и привлекло внимание нескольких тысяч человек.-0-
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