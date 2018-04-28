Минск готовится к 1 Мая: приглашают на велоквест, ретро-дискотеку и запуск воздушных змеев

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрации районов Минска в преддверии Праздника труда подготовили для горожан и гостей столицы интересную культурно-развлекательную программу, сообщает БЕЛТА.

Так, сегодня в Заводском районе праздничное мероприятие состоится с 15.00 до 20.00 возле спорткомплекса "Чижовка-Арена". В программе значится открытие велосезона, в котором примут участие около 150 велосипедистов. Также Минское велосипедное общество в парке имени 900-летия города Минска проведет для минчан велоквест, а в 16.00 откроется районный фестиваль по запуску воздушных змеев, посвященный 80-летию со дня образования Заводского района.

Перед гостями выступят кавер-группы, с 19.00 до 20.00 для гостей праздника устроят ретро-дискотеку. Будут работать аттракционы: лазертаг, очки виртуальной реальности, большая парковая рогатка, стрельба из лука.

В Московском районе столицы будут чествовать организации по итогам социально-экономического развития за 2017 год, на площадке перед районной администрацией откроется обновленная Доска почета.

Праздничные гуляния пройдут и 1 мая. Как сообщили в Минском городском объединении профсоюзов, мероприятия начнутся с церемонии возложения цветов к стеле "Минск - город-герой", а основной площадкой станет парк Победы. Здесь ровно в полдень гостей поздравят представители профсоюзов, городских властей, трудовых коллективов, официальная часть сменится концертом. Предусмотрена работа дополнительных мини-кафе и торговых точек.-0-