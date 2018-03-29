Минск готовится развернуть в сезон около 2 тыс. объектов мелкорозничной уличной торговли

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активная подготовительная работа для развертывания мелкорозничной торговой сети на весенне-осенний период начата в Минске, сообщили БЕЛТА в ГУ "Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома".
Планируется обустроить в сезон около 2 тыс. объектов мелкорозничной торговли. При благоприятных погодных условиях некоторые из точек будут открыты с 1 апреля.
"Во многих летних кафе использованы архитектурные особенности зданий, навесы, маркизы и шатры. Словом, для комфортного времяпрепровождения создаются все условия, обеспечивается многообразие оформления, а также широкий ассортимент продукции общественного питания", - отметили в ГУПР.
Субъекты хозяйствования могут ознакомиться с требуемой разрешительной документацией для размещения сезонных объектов на территориях, прилегающих к стационарным объектам, на сайте управления в разделе "Документы".-0-
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