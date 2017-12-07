Минск и Бонн придадут новый импульс сотрудничеству между городами

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск и Бонн намерены активизировать сотрудничество в образовании, культуре и спорте. Перспективы взаимодействия между городами обсуждались на встрече заместителя председателя Мингорисполкома Игоря Юркевича с обер-бургомистром этого немецкого города Ашоком Шридхараном, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Стороны развивают дружественные связи с 1993 года. После семилетнего перерыва возобновила работу общественная организация "Клуб Минск-Бонн", на заседании которой в конце ноября принято решение разработать план совместных мероприятий в различных областях.

Делегация из Германии приезжала в Минск на торжественные мероприятия, посвященные празднованию 950-летия белорусской столицы. В январе ожидается очередной визит представителей города-побратима, где предполагается определить направления для дальнейшей работы, что придаст новый импульс партнерским отношениям.

Заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич 5-7 декабря находится с визитом в Германии. Он принимает участие в заседании Минского международного образовательного центра им. Й. Рау и круглого стола "Лучшая практика: реализация Целей устойчивого развития в рамках партнерских связей". Игорь Юркевич выступит с докладом на конференции "Партнерство на местном уровне: совместно реализуем Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года во всем мире". Кроме того, в программе визита - знакомство с объектами социальной инфраструктуры Бонна.-0-