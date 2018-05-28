Минск и Краснодар составили план сотрудничества на 2018-2021 годы

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск и Краснодар подписали план двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях с 2018 по 2021 год. Церемония состоялась по итогам переговоров заместителя председателя Минского горисполкома Игоря Юркевича с заместителем главы муниципального образования город Краснодар Дмитрием Логвиненко, передает корреспондент БЕЛТА.

Администрации двух городов будут обмениваться информацией о презентационных и конгрессно-выставочных мероприятиях торгово-экономической направленности, в том числе международных, и размещать ее на официальных сайтах, а также рассматривать возможности участия в таких мероприятиях делегаций с привлечением представителей деловых кругов. Одно из конкретных предложений, включенных в план, предполагает возможную организацию специализированных стендов "Кубанские товары" в сети магазинов "Радзивиловский". Кроме того, стороны оговорили необходимость обмена информацией об инвестиционных проектах, предлагаемых к реализации в двух городах.

Будут рассмотрены возможности обновления пассажирского транспортного парка Краснодара техникой белорусского производства, в том числе троллейбусами и трамвайными вагонами производства ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш". Городские службы обоих городов интересует опыт коллег в областях ремонта дорожного покрытия, жилищно-коммунального хозяйства, водоснабжения и строительства с применением энергосберегающих технологий.

Планируется укрепление сотрудничества в сферах здравоохранения и социокультурной: обмен информацией о проведении международных фестивалей, праздновании памятных дат и иных значимых событий, приглашение для взаимного участия делегаций в торжественных мероприятиях, связанных с празднованием Дня города Краснодара и Дня города Минска, установление прямых контактов между театрально-концертными организациями, культурно-досуговыми учреждениями и учреждениями дополнительного образования, проведение при возможности гастролей творческих коллективов, театральных трупп, содействие освещению в СМИ вопросов торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества.-0-