27 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Минск и Ростов-на-Дону установили побратимские отношения. Соответствующий договор подписан во время визита в донскую столицу белорусской делегации во главе с заместителем председателя Мингорисполкома Александром Крепаком, сообщили БЕЛТА в пресс-службе администрации Ростова-на-Дону.

Как отметил Александр Крепак, договор о побратимских отношениях направлен на улучшение торгово-экономических отношений, сотрудничества в социальной сфере и партнерских связей. "Это большой шаг навстречу друг другу, - сказал он. - Важно, чтобы предприятия Ростова и Минска сотрудничали более активно, создавали новые проекты. Это приведет к увеличению нашего товарооборота и развитию экономики обоих городов и стран. Подписание договора даст новый виток развитию отношений наших стран. Лично я вижу большой потенциал в нашем сотрудничестве".

В ростовской горадминистрации констатировали, что сотрудничество с Минском развивается по нескольким направлениям. В 2017 году Ростов-на-Дону приобрел 75 городских низкопольных автобусов МАЗ-203069 большой вместимости. Минские предприятия поставляют продовольственные товары и сырье для их производства, продукцию текстильной промышленности, химическую продукцию. 28 апреля в ростовском аэропорту Платов приземлился первый прямой рейс компании "Белавиа" из Минска. В настоящее время регулярный рейс выполняется четыре раза в неделю.

Как подчеркнул глава Администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев, подписание договора о побратимских связях открывает перед двумя городами еще больше возможностей, в том числе по реализации проектов в области управления городским хозяйством, сотрудничества средних и высших учебных заведений, проведения спортивных мероприятий, фестивалей. Кроме того, планируется развитие ярмарочной торговли. Это позволит не только активизировать ярмарки белорусских товаров в Ростове-на-Дону, но и представить жителям Минска продукцию ростовских производителей.-0-