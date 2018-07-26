Минск и Шанхай в ноябре подпишут соглашение о сотрудничестве

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск и Шанхай подпишут соглашение о сотрудничестве на I Международной китайской выставке импортных товаров и услуг (China International Import Expo) в Шанхае в ноябре этого года. О примерных направлениях будущего сотрудничества и деталях презентации белорусской столицы на выставке шла речь сегодня на встрече мэра Минска Андрея Шорца и делегации из района Новый Пудун Шанхая, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы уже отрабатываем подписание соглашения между Минском и Шанхаем. А сегодня поступило предложение рассмотреть такое соглашение между Московским районом нашей столицы и районом Новый Пудун. Думаю, оно тоже будет подписано, потому что заинтересованы обе стороны", - сообщил по итогам встречи Андрей Шорец.

Стороны обсудили взаимные точки интереса. "Это туризм (в том числе деловой и спортивный), экономическое сотрудничество, причем хочется, чтобы шанхайские компании пришли не только на территорию "Великого камня", но и в СЭЗ, на другие инвестплощадки. От этого выиграют все. Нам интересны любые компании, которые позволят создавать рабочие места и платить достойную зарплату. В любых секторах экономики мы их будем поддерживать", - добавил мэр Минска.

Заместитель председателя народного правительства района Новый Пудун, заместитель начальника администрации Шанхайской зоны свободной торговли Чэнь Си отметил, что это его первый визит в Минск и он в восторге от красоты города. Чэнь Си пригласил мэра Минска приехать с ответным визитом в Шанхай, в том числе для участия в China International Import Expo.

Андрей Шорец подчеркнул, что большую часть экспозиции Беларуси на выставке в Шанхае составят минские предприятия. Он попросил конкретизировать, какие именно направления и отрасли стоит презентовать, чтобы быть интересными целевой аудитории. Чэнь Си порекомендовал сделать упор на продовольственный сектор, туризм и спорт.

Будут присутствовать и компании IT-сектора, представители ПВТ, СЭЗ "Минск". По словам директора ООО "Минский городской технопарк" Владимира Давидовича, резиденты технопарка представят технологии обработки пластмассы для ее утилизации и технологии производства медицинских лазеров.

"Надеемся, что эта экспозиция станет толчком для белорусских компаний в реализации совместных проектов", - заключил Чэнь Си.

Первая выставка China International Import Expo пройдет с 1 по 10 ноября 2018 года в русле инициативы Нового шелкового пути, которую активно продвигает Китай.-0-