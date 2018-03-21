21 марта, Тбилиси /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Города Минск и Тбилиси подписали программу торгово-экономического сотрудничества на 2018-2020 годы. Подписи под документом поставили председатель Минского горисполкома Андрей Шорец и мэр грузинской столицы Каха Каладзе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Программа предполагает сотрудничество практически во всех сферах жизнедеятельности двух городов. Наши отношения очень активно развиваются с сентября 2015 года, и я уверен, что жители как Минска, так и Тбилиси видят это как на уровне культурных проектов, так и экономики. Направления самые широкие. Начиная от сферы транспорта - рассматриваем вопросы совместной сборки электробусов, вопросы здравоохранения, образования, сотрудничество технопарков и многое другое. Уверен, что этот документ станет новой точкой отсчета в сотрудничестве двух столиц", - заявил Андрей Шорец.

Мэр Тбилиси также высказался за развитие сотрудничества в различных сферах, в том числе в области туризма. На встрече градоначальники подробно обсудили различные аспекты двустороннего взаимодействия, перспективы использования белорусского электротранспорта для обновления пассажирского автопарка грузинской столицы, планы в сфере культурного сотрудничества.

Подписанный документ предусматривает развитие партнерства в сфере экономики, туризма, культуры, образования, транспорта, жилищного хозяйства. Города будут обмениваться опытом в оказании услуг населению, энергосбережении, высоких технологиях и инновациях, а также инвестиционными предложениями, проводить бизнес-форумы между деловыми кругами. Активно будет развиваться туристическое партнерство.

Кроме того, столицы наладят взаимный творческий обмен между учреждениями культуры, сотрудничество между муниципальными театрами. Будут организовывать выставки работ учеников школ искусства, музыкальные конкурсы, гастроли театрально-зрелищных организаций Минска и Тбилиси, реализовывать музейные проекты.

Стороны также будут обмениваться перспективным опытом и научными разработками в системе дополнительного образования взрослых, участвовать в образовательных программах, стажировках, научно-практических конференциях, проводимых в Минском городском институте развития образования.

Есть планы и по развитию сотрудничества в транспортной сфере. Минск и Тбилиси намерены обмениваться опытом в области городского общественного транспорта, организации дорожного движения, сотрудничать по поставкам электробусов и троллейбусов "Белкоммунмаша", созданию инфраструктуры для эксплуатации электробусов с целью организации пассажирских перевозок экологически чистым видом транспорта.

Что касается жилищно-коммунального хозяйства, то столицы станут обмениваться практическими знаниями по вопросам внедрения положительного опыта по техническому обслуживанию и капитальному ремонту жилищного фонда, расчетов за коммунальные услуги, организации парковок во дворах, внедрения передовых IT-технологий в сфере ЖКХ.-0-

Фото Николая Петрова