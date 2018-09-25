25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск и Витебск засыпало градом. Снимки ледяного дождя горожане активно публикуют в социальных сетях, сообщает БЕЛТА.

Этой ночью в Беларуси ожидаются ночные заморозки. Также синоптики предупреждают о неблагоприятных метеорологических явлениях, по северо-западу Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра.-0-