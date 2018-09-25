25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск и Витебск засыпало градом. Снимки ледяного дождя горожане активно публикуют в социальных сетях, сообщает БЕЛТА.
Этой ночью в Беларуси ожидаются ночные заморозки. Также синоптики предупреждают о неблагоприятных метеорологических явлениях, по северо-западу Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4544 BYN
|2.457 BYN
|2.465 BYN
|USD
|2.0882 BYN
|2.09 BYN
|2.1 BYN
|RUB
|3.1726 BYN
|3.166 BYN
|3.18 BYN