17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск лидирует для весенних путешествий по СНГ. Рейтинг городов СНГ для путешествий российских туристов этой весной составило аналитическое агентство "ТурСтат", сообщает БЕЛТА.

Минск, Астана, Баку, Ереван, Алматы, Ташкент, Кишинев, Бишкек, Душанбе и Ашхабад входят в первую десятку городов СНГ для весенних путешествий. Рейтинг составлен по результатам анализа популярности турпоездок весной этого года.

По данным "ТурСтат", чаще всего российские туристы выбирают туры выходного дня. В Минск весной приезжают в среднем на три дня и расходуют $80 в сутки на проживание и питание.

Кишинев и Ташкент лидируют по дешевизне туров, а Астана и Баку - для отдыха "люкс".-0-