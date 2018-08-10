Минск на архивных фото и виртуальной карте увидят посетители выставки в Историческом музее

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск на архивных фото и виртуальной карте увидят посетители выставки в Национальном историческом музее Беларуси, сообщили БЕЛТА в музее.

Открытие выставки "Минск реальный и виртуальный" пройдет 15 августа, экспозиция представит уникальные снимки города. Ее посетители смогут увидеть архивные фотографии столицы и сравнить их с фрагментами виртуальной карты, созданной разработчиками онлайн-игры "World of Tanks". Выставка приурочена ко Дню города и Дню танкиста, который в этом году отмечается 9 сентября.

На снимках представлены центральные улицы Минска - от Белорусского государственного цирка до улицы Козлова, запечатленные фотографами более 50 лет назад. Рядом с фотографиями можно увидеть те же самые локации, воссозданные в мельчайших деталях разработчиками знаменитых "Танков" для виртуальной карты "Минск".

Компьютерные технологии открывают широчайшие возможности для воссоздания тех или иных исторических эпох. С их помощью можно увидеть, как выглядели прежде целые города, рассмотреть в деталях улицы, дома, памятники. Цель этой выставки - показать Минск 1970-х годов как можно большему количеству людей, чтобы сохранить его образ в памяти нынешнего и будущих поколений.

По словам директора по оперированию "World of Tanks" в СНГ Юрия Курявого, игру "World of Tanks" часто называют виртуальным музеем, в котором можно увидеть военную технику середины ХХ века. "Теперь в нашем "музее" появился еще и виртуальный Минск, в котором воссозданы городские ландшафты 50-летней давности. На этой выставке представлены наиболее интересные ракурсы нашего города в реальных и виртуальных изображениях", - сказал он.

Выставка будет проходить в Национальном историческом музее Беларуси до 24 августа, затем планируется ее демонстрация в ТРЦ "Galleria Minsk". Финальный день показа экспозиции придется на День танкиста 9 сентября в парке Победы.-0-