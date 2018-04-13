Минск на майские праздники стал самым популярным для путешествий в СНГ

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск признан самым популярным в СНГ для путешествий на майские праздники, согласно данным бронирования жилья на российском сервисе Tvil.ru, сообщает БЕЛТА.

Ресурс выявил, в каких городах СНГ российские туристы чаще всего бронируют отдых на майские праздники. Рейтинг составлен по результатам анализа запросов и броней отелей и апартаментов с 29 апреля по 10 мая 2018 года, поскольку в России намечаются очередные длинные выходные - с 29 апреля по 2 мая, а также 5, 6 и 9 мая.

В результате в пятерку наиболее востребованных городов попали Минск, Астана, Баку, Ереван и Брест. Точно так же белорусская столица возглавляла топ-5 городов СНГ и ближнего зарубежья, которые россияне выбирают для отдыха на Новый год и на 8 Марта.

По данным Tvil.ru, на майские праздники в Минске туристы бронируют жилье в начале месяца в среднем на 3,5 ночи. И потратят при этом в среднем 2,8 тыс. российских рублей в сутки. В Бресте эта стоимость проживания ниже - 2 тыс. рублей. Это самый экономный вариант в первой пятерке популярных городов.-0-