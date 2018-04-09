Минск наводит лоск после зимы: почти 3 тыс. га убрано в ходе месячника

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Весенний субботник в Минске набирает обороты, убрано уже почти 3 тыс. га территорий. Об этом сообщила сегодня начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева на оперативном совещании в мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.

Месячник по уборке территорий, благоустройству и озеленению территорий Минска проходит с 1 по 30 апреля. За истекший период порядок наведен на площади примерно 3 тыс. га, вывезено более 2,5 тыс. куб.м мусора. Примерно 3 тыс. кв.м асфальта на улицах и во дворах отремонтированы. Также обновлены более 850 малых архитектурных форм, отремонтированы 360 навесов остановочных пунктов. Началась покраска конструкций сети уличного освещения, детского оборудования и контейнерных площадок.

Высажено 1,2 тыс. деревьев и 1,3 тыс. кустарников.

Вместе с тем, отметила Марина Малаева, пока темпы работ далеки от требуемых. Недостаточно обеспечено привлечение населения к участию в месячнике, особенно - к уборке на закрепленных территориях. Отсутствует координация и контроль за мероприятиями, не у всех субъектов хозяйствования есть схемы закрепления территорий для содержания и благоустройства. "Но, надо признать, что администрациями районов проведена большая работа по закреплению территорий. Если в прошлом году схемы закрепления имелись у 20-30 субъектов хозяйствования, то сегодня таких предприятий более 75%", - добавила Марина Малаева.

Особого внимания требуют фасады зданий и ограждения, особенно это касается предприятий, промышленных и строительных объектов, гаражных кооперативов. Это, а также ремонт входных групп домов, устранение ямочности во дворах, содержание зеленых зон, территорий предприятий, частного сектора и контроль за мероприятиями со стороны администраций районов и коммунальных предприятий станут основными акцентами работы до завершения месячника и в целом в течение года.-0-