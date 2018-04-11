11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск планирует наращивать присутствие белорусских товаров в торговых сетях Будапешта. Этот вопрос станет одним из предметов обсуждения во время Дней Минска в Будапеште с 19 по 22 апреля, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя Мингорисполкома Александр Крепак, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас сегодня динамично развивается товарооборот, который в прошлом году увеличился на 11% и составил порядка $43 млн, при этом экспорт товаров вырос на 8,2%. В Минске зарегистрировано семь предприятий с венгерским капиталом. Пока сохраняется отрицательное сальдо двусторонней торговли. Но мы уверены, оно будет сокращаться благодаря проводимым мероприятиям", - сказал Александр Крепак.

Одной из главных задач в этой связи является расширение присутствия белорусской продукции в торговых объектах Будапешта. "Беларусь там пока представляет одна частная торговая сеть "Смак". И есть намерение по открытию ее нового объекта в венгерской столице", - пояснил зампредседателя Мингорисполкома.

Увеличение присутствия на рынке Будапешта возможно и через развитие складских площадей, с последующим направлением продукции в торговые сети города. "Предварительные переговоры уже состоялись, а во время Дней Минска в Будапеште мы более подробно оговорим номенклатуру товаров. Мы знаем, что предложить. С венгерской стороны есть большой интерес в поставках молочной и рыбной продукции. Особенно любят потребители белорусскую ряженку, которую буквально сметают с прилавков", - рассказал Александр Крепак.

По его словам, венгерская сторона заинтересована в первую очередь в прямых поставках, поскольку пока белорусские товары попадают на рынок этой страны через Германию.

Венгрия покупает минские тракторы, лесоматериалы и фанеру, части моторных транспортных средств и двигателей внутреннего сгорания. В минувшем году появились новые экспортные позиции: круизные, экскурсионные и грузовые суда, а также паромы, ткани из синтетических волокон, шины и покрышки, телефонные и телеграфные электрические аппараты и др. Из Венгрии импортируются лекарства и другая фармацевтическая продукция, электротрансформаторы, части моторных транспортных средств, легковые авто, вычислительные машины и их блоки, а с 2017 года еще и живые растения, фрукты, орехи, массажные аппараты, котлы центрального отопления. Растет и оборот услуг.-0-

Дни Минска в Будапеште пройдут с 19 по 22 апреля Говоря о программе мероприятий, Александр Крепак в первую очередь отметил белорусско-венгерский бизнес-форум для расширения торгово-экономического сотрудничества и проведения переговоров между предприятиями двух стран.