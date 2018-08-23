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Минск примет международный танцевально-парашютный фестиваль инвалидов-колясочников 25-26 августа

Регионы 23.08.2018 | 19:29
Фото dancingwheels.by
Фото dancingwheels.by

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный танцевально-парашютный фестиваль инвалидов-колясочников с участием спортсменов из Беларуси и России пройдет в Минске с 25 по 26 августа, сообщили БЕЛТА организаторы.

Первый день фестиваля соберет участников в танцевальном центре Белорусского фонда помощи спортсменам-инвалидам на 21-м открытом чемпионате Беларуси по спортивным танцам на колясках. А 26 августа любители экстремальных видов спорта смогут стать зрителями международных соревнований по прыжкам с парашютом в тандеме среди инвалидов-колясочников. Ареной для состязаний станет аэродром Боровая.

"В этом году мы ожидаем около 40 участников. В составах белорусской и российских команд есть чемпионы мира и Европы, Кубков мира по спортивным танцам на колясках. Мы посвятим нынешние соревнования удивительным людям - Герою Советского Союза Алексею Маресьеву, чей пример вдохновляет многих колясочников, и Людвигу Гуттману, основателю международного паралимпийского движения. Именно он 28 августа 1948 года проводил первые соревнования среди инвалидов - Сток-Мандевильские игры", - рассказал председатель Белорусского фонда помощи спортсменам-инвалидам Валерий Коломиец.

Также он поделился планами на будущий год, когда международный танцевально-парашютный фестиваль инвалидов-колясочников может стать частью II Европейских игр. Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении.

Организаторами фестиваля выступают Министерство спорта и туризма Беларуси, ДОСААФ, Белорусский фонд помощи спортсменам-инвалидам, Минский аэроклуб ДОСААФ (аэродром Боровая) и Белорусская федерация танцев и художественной гимнастики на инвалидных колясках.-0-

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