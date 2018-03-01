1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск стал самым популярным городом СНГ у российских туристов на 8 Марта. Такие данные предоставил БЕЛТА российский сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Далее в рейтинге популярности у российских туристов на большие мартовские выходные (8-11 марта) идут Астана и Баку. В пятерку самых популярных направлений вошел еще один белорусский город - Брест.

В Минске туристы бронируют жилье для праздничного отдыха в марте в среднем на 2,5 ночи и платят 3 тыс. российских рублей в сутки. Самое бюджетное проживание в городах первой пятерки в Бресте (2 тыс. российских рублей в сутки).

Рейтинг составлен по данным запросов и броней гостиниц и апартаментов.-0-