3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск в 2017 году в составе организованных групп посетили 98,7 тыс. туристов, в 2016-м - 88,2 тыс., сообщили БЕЛТА в главном статистическом управлении столицы.

"Речь идет об организованных туристах и экскурсантах, обслуженных организациями столицы. Больше всего гостей прибыло из России - 67,4% от общего числа", - отметили в управлении. Пользовались спросом туры в Беларусь и у граждан Литвы, Латвии, Польши, Китая, Эстонии, Германии, Израиля, Великобритании, Ирака, Испании, Украины. Средняя продолжительность пребывания иностранных туристов составила пять дней.

Что касается внутреннего туризма, предприятия туристической отрасли Минска оказали услуги 23,3 тыс. туристов и 110 тыс. экскурсантов.

Возможность размещения предлагали 69 объектов, в том числе 51 гостиница. В них в прошлом году проживали 697,4 тыс. человек, из них 76,2% - иностранцы (в том числе 63,5% из стран СНГ). Кроме того, 5,3 тыс. человек отдохнули в шести санаторно-курортных и оздоровительных организациях города, на жителей других стран пришлось 13,4% от общего числа отдыхающих.

Всего в столице туристическую деятельность осуществляли свыше 700 организаций, услугами которых воспользовались 713,7 тыс. организованных туристов и экскурсантов. За рубеж выехали 481,7 тыс. человек, из них в страны СНГ 13%, в страны ЕС - 39,9%. Чаще всего минчане посещали Турцию, Египет, Болгарию, Украину, Испанию, Грецию, Польшу, Россию, Черногорию, Литву, Чехию, Кипр, Италию. На долю этих стран приходилось 85,9% от общего числа организованных туристов и экскурсантов, выехавших за рубеж.-0-