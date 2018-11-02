2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск в 2019 году планирует сэкономить около 170 тыс. т условного топлива, сообщил сегодня на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территорий столицы заместитель начальника городского управления по надзору за рациональным использованием ТЭР - начальник производственно-технического отдела Дмитрий Кулак, передает корреспондент БЕЛТА.

Показатель по энергосбережению должен составить минус 4,5%. Задание сохраняется на уровне текущего года.

"Администрации районов выполняют доведенный показатель по энергосбережению, вместе с тем некоторые организации должны активизировать работу в этом направлении. За девять месяцев экономия превысила 114,8 тыс. т условного топлива, реализовано 53 мероприятия по снижению потребления энергоресурсов, из них 17 с опережением", - отметил Дмитрий Кулак.

Вместе с тем проверки и мониторинги выявляют недостатки в работе по энергосбережению. С начала года обследовано 1 654 объекта, выдано 36 рекомендаций по устранению нарушений. Основные претензии при подготовке к осенне-зимнему периоду связаны с отсутствием тепловой изоляции, остекления мест общего пользования, неудовлетворительным состоянием входных групп.-0-