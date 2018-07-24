24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск входит в топ-3 самых популярных городов СНГ для летних путешествий россиян. Такие данные предоставило БЕЛТА аналитическое агентство ТурСтат.
В первую десятку самых популярных городов СНГ у российских туристов летом 2018 года входят Баку (Азербайджан), Минск (Беларусь), Алматы (Казахстан), Ереван (Армения), Астана (Казахстан), Бишкек (Кыргызстан), Ташкент (Узбекистан), Кишинев (Молдова), Душанбе (Таджикистан) и Ашхабад (Туркменистан).
По данным агентства, туристы приезжают в города СНГ летом в среднем на два дня. Российские туристы тратят на отдых в городах и курортах стран СНГ от $50 до $100 в сутки на проживание и питание.
Самые недорогие летние туры в СНГ выбирают в Кишинев и Бишкек, а для туров выходного дня и шопинга лидируют Баку и Астана.-0-
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