22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск вошел в тройку популярных для летних путешествий городов СНГ. Такие данные приводит сервис Tvil.ru, сообщает БЕЛТА.
Рейтинг составлен по результатам анализа запросов и броней гостиниц, квартир, баз отдыха с 1 июня по 31 августа. Кроме Минска, первые места занимают Астана, Алматы, Баку и Ереван.
Минск стал одним из лидеров экскурсионного и культурного отдыха. Туристы бронируют летние поездки в белорусскую столицу в среднем на 3,5 ночи. Дороже всего проживание обойдется в Астане, дешевле - в Ереване.
По результатам опроса туристов Минск привлекает гастрономией и советской архитектурой, музеями и экскурсиями.
Tvil.ru - ведущий российский сайт онлайн-бронирования отелей, квартир и домов для отдыха и путешествий.-0-
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