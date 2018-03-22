22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск возглавил топ городов СНГ для путешествий россиян с детьми на весенние каникулы. Такие данные предоставил БЕЛТА российский сервис бронирования жилья Tvil.ru.

В топ-5 городов СНГ, популярных для семейных поездок российских туристов на весенние каникулы, вошли Минск, Астана, Ереван, Тбилиси и Баку.

В Минске туристы бронируют жилье в среднем на 3 ночи и платят 2,6 тыс. российских рублей в сутки, а самое недорогое проживание из городов первой пятерки - в Тбилиси (2,3 тыс. российских рублей в сутки).

Рейтинг представлен по данным анализа запросов и броней отелей и квартир в дни школьных каникул с 24 марта по 1 апреля 2018 года.-0-