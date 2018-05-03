3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск возглавил ТОП городов СНГ, популярных для первомайского отдыха у российских туристов. Такие данные приводит сервис Tvil.ru, сообщает БЕЛТА.

Рейтинг составлен по результатам анализа запросов и броней жилья с 29 апреля по 2 мая. Кроме белорусской столицы, в тройку лидеров вошли Баку и Астана.

В среднем гости бронировали в Минске жилье на 2,5 ночи. По результатам опроса, в первомайские праздники Минск привлек туристов экскурсиями и культурными событиями.

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