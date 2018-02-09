Минск за счет энергосбережения в 2017 году сэкономил $39 млн

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия и организации Минска в 2017 году сэкономили более 178,8 тыс. т условного топлива, что в денежном эквиваленте составляет $39 млн. Об этом на заседании по вопросу содержания и благоустройства территорий столицы сообщил начальник Минского городского управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Игорь Тур, передает корреспондент БЕЛТА.

Показатель по энергосбережению сложился на уровне минус 5% при задании минус 4,5%, по доле местных топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе - на уровне 1,7% при задании 1,5%. Выполнено 110 мероприятий, среди наиболее значимых проектов - перевод изготовления ряда отливок на автоформовочную линию на МТЗ, освоение изделий по новой технологии на "Интеграле", внедрение энергоэффективной линии по производству плитки на "Керамине", реконструкция котельной на МВТ в д. Валерьяново, внедрение энергоэффективного металлообрабатывающего центра на МЗКТ и др.

"Около 42% полученной экономии обеспечило РУП "Минскэнерго". Всего за два года реализации пятилетней программы по энергосбережению Минск сэкономил порядка 353 тыс. т условного топлива, или $77 млн в эквиваленте", - отметил Игорь Тур.

Вместе с тем проверки и мониторинги выявляют недостатки в работе по энергосбережению. В 2017 году проведено 107 проверок, что на 10% меньше, на 32% выросло количество мониторингов. Административных протоколов составлено на 38% меньше.

В 2018 году организациям города предстоит сэкономить 170 тыс. т условного топлива. В планах - завершение строительства и реконструкции котельной на Сергеевичском торфобрикетном заводе (УП "Мингаз"), ввод в эксплуатацию 4-го пускового комплекса котельной "Кедышко, модернизация центральных тепловых пунктов и теплосетей УП "Минсккоммунтеплосеть" и др.-0-