Минская и Ташкентская области обозначили сферы взаимного интереса

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская область и Ташкентская область Узбекистана намерены наращивать взаимный товарооборот и расширять региональное сотрудничество в сферах сельского хозяйства, строительства, подготовки кадров. Об этом главы регионов Анатолий Исаченко и Гуломжон Ибрагимов договорились сегодня на встрече в Миноблисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Делегация Ташкентской области Узбекистана во главе с хокимом (губернатором) Гуломжоном Ибрагимовым прибыла в Минск для проведения встреч и активизации регионального сотрудничества, в частности в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также налаживания и укрепления прямых контактов с Минской областью.

Как пояснил Гуломжон Ибрагимов, взаимодействие двух регионов ввиду схожести социально-экономического развития может быть продуктивным в широком спектре вопросов. "У Минской области и нашей сильны промышленность и сельское хозяйство, даже по территориальному делению мы схожи - по 22 района. Наш приезд нацелен на прямое региональное взаимодействие, - сказал он. - Хотим проработать направления сотрудничества в сельхозпереработке (молочной и мясной), по кондитерским изделиям, создание сельскохозяйственного кластера, совместных предприятий по выпуску мебели, электротехнике".

Анатолий Исаченко считает перспективным направлением взаимодействие в области сельского хозяйства. Это и поставки сельхозпродукции, технологического оборудования, племенной продукции белорусской селекции, и оказание проектных и строительных услуг для создания молочно-товарных животноводческих комплексов в Узбекистане, и подготовка профессиональных кадров. "На территории области у нас несколько практических центров по растениеводству и животноводству, есть базовое хозяйство - все возможности получать навыки на практике", - пояснил Анатолий Исаченко.

Как отметил заместитель председателя Миноблисполкома Николай Рогащук, общаясь с журналистами, к этому списку можно добавить сотрудничество в строительной сфере (в том числе между проектными организациями), ЖКХ, рыбоводстве и скотоводстве, возможность создания совместных предприятий и сервисного обслуживания белорусской техники в Ташкентской области.

Стороны договорились проработать проект соглашения об установлении долгосрочных партнерских отношений с хокимиятом Ташкентской области и подписать его во время визита главы государства в Узбекистан (13-14 сентября 2018 года). Кроме того, в выставке Made in Belarus, которая пройдет одновременно в АО НВК "Узэкспоцентр" Ташкента 14-19 сентября, планируют принять участие ОАО "Борисовский мясокомбинат №1", ОАО "Здравушка-милк", ОАО "Минский мясокомбинат", ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский", ОАО "Минский молочный завод №1".

Гости из Узбекистана сегодня уже провели переговоры в Совете Министров с участием заместителя премьер-министра Михаила Русого, на которых обсуждались точки взаимного интереса. После встречи в Миноблисполкоме делегация отправилась в Смолевичский район смотреть на работу белорусского суперкомбайна и планирует побывать в ОАО "БелАЗ" в Жодино.-0-