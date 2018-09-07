7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская милиция 8 и 9 сентября будет нести службу в усиленном режиме. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

В предстоящие выходные в столице пройдут общегородские и районные мероприятия, посвященные Дню города. Традиционно ожидается большое количество участников и зрителей. В связи с этим милиция будет нести службу по охране общественного порядка в усиленном режиме.

Для безопасности места праздничных мероприятий в центральной части города огородят турникетами, а проход организуют через контрольно-пропускные пункты, оборудованные как стационарными, так и ручными металлодетекторами. В пунктах пропуска будут проводить видеодокументирование. Пропускать посетителей к месту гуляний будут через 45 КПП и 14 пунктов пропуска.

В ГУВД Мингорисполкома напомнили, что запрещено проносить оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы, их имитаторы и муляжи, а также предметы, которые могут представлять угрозу жизни и здоровью. Это касается крупногабаритных вещей, алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива. Можно принести безалкогольные прохладительные напитки в прозрачной, пластиковой таре емкостью не более 0,5 л. К местам гуляний не допустят людей в состоянии алкогольного опьянения.

Особое внимание уделят дорожной безопасности.-0-