Минская милиция рассказала об источнике шума в районе парка Горького

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шум в районе парка Горького создают звуковые пушки, которые используются при репетиции праздничного концерта в честь Дня Победы. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.
"В милицию с вопросом относительно шума в районе парка Горького обращаются граждане. По уточненной информации, в Центральном детском парке имени Горького проходит репетиция праздничного концерта в честь предстоящего Дня Победы. Шум издают звуковые пушки", - проинформировали в ГУВД.-0-
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