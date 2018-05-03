Минская милиция рассказала об источнике шума в районе парка Горького

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шум в районе парка Горького создают звуковые пушки, которые используются при репетиции праздничного концерта в честь Дня Победы. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

"В милицию с вопросом относительно шума в районе парка Горького обращаются граждане. По уточненной информации, в Центральном детском парке имени Горького проходит репетиция праздничного концерта в честь предстоящего Дня Победы. Шум издают звуковые пушки", - проинформировали в ГУВД.-0-