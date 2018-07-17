Минская молодежная стройка торжественно откроется 18 июля

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие Минской городской молодежной стройки состоится 18 июля, сообщили БЕЛТА в Минской городской организации ОО "БРСМ".
Городской молодежной стройкой объявлено общежитие в Студенческой деревне. С 16 июля там трудится сводный международный строительный отряд. В его составе 30 студентов из Минска и Санкт-Петербурга. На церемонии открытия командир отряда получит путевку, состоится передача каски - символа стройки.
Как рассказали в Минской городской организации БРСМ, молодые люди выполняют земляные и бетонные работы, производят вязку арматуры, демонтаж. Для ребят организовано проживание в общежитии, питание. Разработан и комплекс культурно-досуговых мероприятий. Студотрядовцев ожидают обзорные экскурсии по столице, посещение музеев, концертных площадок, кинотеатров.
В 2019 году общежитию предстоит принимать гостей II Европейских игр.
Как сообщалось, вместе с белорусскими студотрядовцами на строительстве общежития в Студенческой деревне трудится стройотряд "Возрождение", в составе которого студенты из Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Они будут работать по 25 августа. Минская молодежь в эти дни будет оттачивать профессиональные навыки на российских строительных объектах северной столицы России. Сводный студенческий строительный отряд имени И.В.Мичурина отправится в город Пушкино (Царское село).
Ежегодный обмен студотрядами предусмотрен соглашением между Минским городским Советом депутатов и Законодательным собранием Санкт-Петербурга.-0-
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