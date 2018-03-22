Минская налоговая 26-30 марта проведет акцию "Сдаешь квартиру - плати налоги"

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Сдаешь квартиру - плати налоги" пройдет 26-30 марта в Минске, сообщили БЕЛТА в инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску.

О фактах нелегальной сдачи внаем помещений в столице можно проинформировать ежедневно с 9.00 до 18.00 по телефону 229-26-59.

На этой неделе налоговая служба города проводит аналогичную акцию в отношении физических лиц, которые оказывают бытовые услуги без уплаты налогов. Сообщить об этом можно по телефонам 229-26-60 и 229-26-85.-0-