Минская налоговая о декрете №7, новых возможностях для бизнеса и электронных сервисах

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
21 февраля 2018, Ср
-4°C
Сплошная облачность EUR 2.4163
USD 1.9623
RUB 3.4624
Главное
Александр Лукашенко и Амина Мохаммед Лукашенко: Беларусь твердо привержена Целям устойчивого развития
Президент
В Год малой родины в Беларуси должен быть наведен идеальный порядок - Кочанова
Общество
Форум в Минске по ЦУР призван содействовать укреплению региональной и мировой стабильности - Макей
Политика
Мясникович предлагает Алжиру активизировать межпарламентское сотрудничество
Политика
Физический пуск первого энергоблока БелАЭС намечен на февраль 2019 года
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В Великобритании представили публике боксерские перчатки времен Древнего Рима
15:37 Калейдоскоп
ФОТО: Первый заместитель Генсекретаря ООН высоко оценивает начало реализации Беларусью ЦУР
15:37 Заголовки новостей
Проект закона о реформе белорусской энергосистемы должен быть внесен в парламент в июле
15:32 Экономика
ВИДЕО: Ледовые скульптуры в Ботаническом саду Минска
15:31 Заголовки новостей
Эксклюзивное интервью Антона Кушнира покажет сегодня "Беларусь 1"
15:31 Спорт
Группа "перевозчиков" похищала товар транспортных компаний
15:30 Происшествия
Тренерский штаб сборной Беларуси назвал имена биатлонисток на эстафету в Пхенчхане
15:22 Спорт
Парковок для экскурсионных автобусов в Минске станет больше
15:21 Регионы
ФОТО: Кочанова посетила УП "Белкоопвнешторг Белкоопсоюза"
15:18 Заголовки новостей
Пьяный пассажир маршрутки с ножом навис над водителем
15:15 Происшествия
В Минприроды пояснили, как действовать при обнаружении раненых или больных диких животных
15:10 Общество
В Гомельской области открылась горячая линия по вопросам нарушения порядка на земле
15:10 Регионы
ФОТО: Работы по монтажу арматуры и укладке бетона на БелАЭС выполнены на 91%
15:04 Заголовки новостей
Щеткина обозначила важные для Беларуси аспекты международного взаимодействия для достижения ЦУР
15:03 Политика
Минэнерго: сомнений в своевременном вводе БелАЭС не возникает
15:02 Экономика
Основные приоритеты развития Беларуси соответствуют целям Повестки-2030 - Щеткина
14:59 Общество
ФОТО: Конверт с логотипом Целей устойчивого развития выпущен в обращение в Минске
14:57 Заголовки новостей
Группа компаний Oasis Беларусь планирует инвестировать в повышение качества продукции 650 тыс. евро
14:48 Новости компаний
Беларусь и Польша обсуждают возобновление ж/д-сообщения через погранпереход Высоко-Литовск - Черемха
14:47 Общество
"Мы с будущей женой спортсмены - и квартиру выиграли возле "Минск-Арены!" 2-комнатная квартира от "Евроопт" досталась тренеру Ивану Трофимову из Мозыря
14:38 Общество
Все новости
Сюжеты
Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Год малой родины Год малой родины
Выборы депутатов в местные Советы Выборы депутатов в местные Советы
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Минская налоговая о декрете №7, новых возможностях для бизнеса и электронных сервисах

Регионы 21.02.2018 | 10:57
Улучшение условий ведения бизнеса Новости сюжета Улучшение условий ведения бизнеса
Другие сюжеты

Рабочая группа при Мингорисполкоме в феврале-марте проведет серию выездных семинаров для субъектов хозяйствования по разъяснению принятых в республике мер, направленных на стимулирование предпринимательской деятельности. Эксперты называют их революционными и считают, что такие шаги могут существенно улучшить бизнес-климат в стране. О новых возможностях для бизнеса, изменениях в работе налоговых инспекций и вкладе предпринимательского сектора в экономику корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник ИМНС по Минску Андрей Соболевский.

- Андрей Владимирович, декрет №7 "О развитии предпринимательства" является ключевым документом из пакета нормативных правовых актов. Какие новации он содержит?

- Декрет устанавливает ряд либеральных принципов, на которых будут строиться взаимоотношения государства с предпринимательским сообществом. Среди них - принцип сочетания заявительного и уведомительного порядка начала осуществления отдельных видов деятельности, в числе которых производство, торговля, общепит, бытовое обслуживание. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям достаточно подать в местный исполнительный и распорядительный орган уведомление. Это можно сделать через службу "одно окно", заказным письмом либо через единый портал электронных услуг. В день, следующий за отправкой уведомления, субъект хозяйствования вправе начинать работу. Ожидаем, что благодаря данной норме количество индивидуальных предпринимателей в Минске увеличится, что в свою очередь приведет к росту поступлений налоговых платежей в бюджет.

Кроме того, декрет №7 позволяет с 2018 года применять упрощенную систему налогообложения как организациям, так и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю через интернет-магазины, а также размещающим в интернете информацию о субъекте торговли, содержащую имя сайта интернет-магазина. Установлен прямой запрет на повышение до 2020 года налоговых ставок и введение новых налогов (сборов, пошлин), налоговый орган не вправе взыскивать неуплаченный налог по истечении пяти лет со дня, когда он должен был быть уплачен. Исключение составляют случаи, когда проверяемый период в соответствии с законодательными актами превышает пять лет или если плательщик сам подал уточненную налоговую декларацию.

Еще одно новшество касается затрат при возведении объектов инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры и их благоустройства, безвозмездно переданных в собственность государства. Они включаются в состав внереализационных расходов у дольщиков, заказчиков и застройщиков, учитываются при определении суммы убытка, возможной к переносу на прибыль последующих налоговых периодов. Также к внереализационным расходам теперь относится стоимость безвозмездно выполненных работ при реконструкции, ремонте объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в связи с возведением объектов строительства.

- Вы упомянули, что с 1 января 2018 года субъекты хозяйствования, осуществляющие розничную торговлю через интернет-магазины, вправе применять упрощенную систему налогообложения. Сколько представителей бизнеса в Минске воспользовались предоставленной возможностью?

- В торговом реестре Беларуси интернет-магазины зарегистрированы почти у 5 тыс. субъектов хозяйствования города, в том числе свыше половины магазинов находятся в собственности индивидуальных предпринимателей. На упрощенную систему налогообложения перешли 616 налогоплательщиков - 163 организации и 453 индивидуальных предпринимателя.

- Что касается Минска, каков вклад негосударственного сектора экономики в бюджет? Какие тенденции отмечались в 2017 году?

- Если сравнить 2017 год с 2016-м, то поступления от негосударственного сектора увеличились на Br323,5 млн (или на 4,3%) и составили свыше Br7,8 млрд. Негосударственные организации обеспечили 65,8% объема консолидированных доходов города, на долю индивидуальных предпринимателей и физических лиц приходится 1,6% и 3,4% соответственно. В целом налоги в бюджет уплачивали более 364 тыс. плательщиков, в том числе почти 61 тыс. организаций, около 73 тыс. индивидуальных предпринимателей и более 230 тыс. физических лиц.

- Еще один важный документ - указ №337, расширивший перечень видов экономической деятельности, которыми граждане вправе заниматься без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей при условии уплаты единого налога. Отмечается ли рост плательщиков единого налога?

- По данным на начало года, в налоговых органах столицы зарегистрировано свыше 4 тыс. плательщиков единого налога с индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Учитывая, что указ вступил в силу в октябре прошлого года, еще рано сравнивать цифры. Мы проводим широкомасштабную разъяснительную работу с населением, ожидаем рост плательщиков, поскольку документ позволил большому количеству граждан заниматься делом, которое они знают, без лишних хлопот. Процедура исключительно проста: необходимо до начала осуществления деятельности обратиться в инспекцию по месту своего жительства с письменным заявлением и уплатить ставку единого налога. Ставки по Минску установлены решением Минского городского Совета депутатов №346. Уже почти 230 физических лиц произвели уплату единого налога по видам деятельности, определенным указом. Сумма налога составила Br24 тыс. Наибольшее количество физических лиц (59) оказывают парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по маникюру и педикюру. От них поступило в бюджет Br7,7 тыс.

- Какие новые возможности для ремесленников открывает указ №364?

- Во-первых, расширен перечень видов деятельности, при осуществлении которых физические лица уплачивают ремесленный сбор, а также перечень материалов, которые можно использовать. В него включены все виды творчества, осуществляемые на основе ручного труда. Во-вторых, уточнены места и способы реализации ремесленной продукции. Одно из наиболее ожидаемых изменений - возможность реализовывать ремесленные изделия с использованием сети интернет, посредством почтовых отправлений. Всего в налоговых органах столицы на учете в качестве ремесленников состоят около 6,7 тыс. физических лиц, за 2017 год от них в бюджет поступило Br190,6 тыс.

- Какие новые формы и методы обслуживания внедряются в налоговых инспекциях Минска?

- Планомерно переходим на новую модель обслуживания, создавая в инспекциях специальные центры. Это одно из мероприятий ребрендинга МНС, которые направлены на то, чтобы сделать налоговые органы более открытыми и современными. В столице уже действует шесть таких центров - в Московском, Партизанском, Первомайском, Фрунзенском, Заводском и Центральном районах. Здесь внедрена электронная очередь, созданы удобные места для ожидания вызова. Таким образом, мы уходим от закрепления плательщиков за конкретным инспектором, субъект хозяйствования либо физическое лицо направляется к любому свободному специалисту. Сейчас работаем над сокращением до минимума времени ожидания.

В центрах обслуживания используются принципы четкого зонирования и разделения процессов, позволяющие плательщикам легко и быстро ориентироваться в выборе услуг. При входе установлен терминал электронной очереди, организована удобная навигация, информационно-справочные материалы доступны и структурированы. Маленьких посетителей порадует небольшая детская зона со столом для рисования, доской и телевизором, где идет показ мультфильмов про налоговую систему. Здесь же можно найти сборники сказок "Детям о налогах", которые выпустило МНС.

- Стали ли минчане активнее использовать электронный формат взаимодействия с налоговыми инспекциями?

- Электронные сервисы - это новый уровень взаимоотношений, и, можно сказать, их популярность у жителей столицы растет. Одна из самых распространенных услуг - "Личный кабинет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", где реализована возможность в режиме реального времени проверить электронный документ, направленный в налоговый орган, и полученный на него ответ, записаться на личный прием. Также таким образом можно заполнить декларацию в налоговый орган, просмотреть ранее поданные декларации, уплатить налоги с помощью интернет-банкинга, подать заявления на осуществление административных процедур, работать с документами евразийского экономического пространства.

"Личный кабинет плательщика для физических лиц" позволяет получить в электронном виде извещение на уплату имущественных налогов (земельного, подоходного и налога на недвижимость), записаться на личный прием к руководству инспекции, оплатить налоги через интернет-банкинг, подать и просмотреть декларации по подоходному налогу. Самый простой способ получить доступ к сервису - обратиться в любую налоговую инспекцию с документом, удостоверяющим личность, для получения логина и пароля. Услуга предоставляется бесплатно. Личный кабинет на интернет-портале МНС уже зарегистрировали 67 тыс. минчан.

- По каким направлениям будет построена работа налоговых инспекций в 2018 году?

- В целом работаем по принципу разделения плательщиков на добросовестных и недобросовестных. Для первых намерены развивать электронные сервисы, делать обслуживание максимально быстрым и комфортным, а деятельность вторых будем выявлять и пресекать. Приоритетными направлениями станут камеральный контроль, сокращение теневой экономики, выявление и предотвращение выплаты зарплат в конвертах, декларирование физических лиц, которые владеют дорогостоящим имуществом.

Надежда МАТВЕЕВА,

БЕЛТА.-0-

﻿
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Группа компаний Oasis Беларусь планирует инвестировать в повышение качества продукции 650 тыс. евро
Дрогичинский "Экзон" начал поставки продукции в Азербайджан и Узбекистан
"Полоцктранснефть Дружба" о суде с "ЛатРосТрансом": предметом спора является только технологическая нефть
МАЗ поставил в Россию к ЧМ-2018 по футболу более 1 тыс. автобусов
Бобруйский "Красный пищевик" до конца года построит современный логистический центр
Белорусско-египетское производство техники МАЗ открыто в Каире
"Марко" завершит модернизацию мехового комбината в Витебске летом 2018 года
Модернизация предприятия "Гомельстекло" позволила вдвое увеличить объем производства всех видов продукции
Шкловское "Домостроение" планирует поставить во Францию за пять лет 650 деревянных домов
"Белкоммунмаш" поставил в российский Тольятти 40 троллейбусов
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4163 BYN 2.412 BYN 2.42 BYN
USD
1.9623 BYN 1.958 BYN 1.963 BYN
RUB
3.4624 BYN 3.455 BYN 3.465 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Беларусь всегда будет надежной опорой для ООН - Лукашенко
Все видео

Фотоновости

Работы по монтажу арматуры и укладке бетона на БелАЭС выполнены на 91%
Все фото

Инфографика

Основные социально-экономические показатели Беларуси в январе Январь 2018 года к январю 2017 года: ВВП - 104,6 %, выпуск продукции промышленности* - 109,7%, выпуск продукции сельского хозяйства - 104,4%.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Абделькадер Мессахель Беларусь и Алжир договорились вывести сотрудничество на более высокий уровень
Форум по ЦУР в Минске призван активизировать коллективную работу в регионе во имя мира и процветания - Лукашенко
Беларусь всегда будет надежной опорой для ООН - Лукашенко
Политика
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед и национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития, заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина Первый заместитель Генсекретаря ООН высоко оценивает начало реализации Беларусью ЦУР
Щеткина обозначила важные для Беларуси аспекты международного взаимодействия для достижения ЦУР
Церемония гашения конверта с логотипами ЦУР состоялась в Минске
Экономика
Во время встречи Татьяны Валовой с Михаилом Мясниковичем Экономические показатели Беларуси внушают оптимизм - Валовая
Проект закона о реформе белорусской энергосистемы должен быть внесен в парламент в июле
Минэнерго: сомнений в своевременном вводе БелАЭС не возникает
Происшествия
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома В Минске "Фольксваген" столкнулся с "Джипом", пострадали трое
Группа "перевозчиков" похищала товар транспортных компаний
Пьяный пассажир маршрутки с ножом навис над водителем
Общество
Джекпот "Спортлото 6 из 49" превысил 1,6 млн рублей
В Минприроды пояснили, как действовать при обнаружении раненых или больных диких животных
Основные приоритеты развития Беларуси соответствуют целям Повестки-2030 - Щеткина
Спорт
Дарья Домрачева Тренерский штаб сборной Беларуси назвал имена биатлонисток на эстафету в Пхенчхане
Эксклюзивное интервью Антона Кушнира покажет сегодня "Беларусь 1"
Норвежские лыжники выиграли мужской командный спринт на ОИ
Технологии
Фото из архива Мобильное приложение "Яндекс.Транспорт" запущено в Минске
Bigelow Aerospace планирует создавать собственные космические станции на орбите
Авиасимулятор считывал пароли у хакеров, воровавших игру
Культура
Юрий Бондарь. Фото из архива Проект указа о стимулировании кинематографии направлен на поддержку качественного кино - Бондарь
Послы Великобритании, Израиля и Румынии прочитали стихи белорусских классиков ко Дню родного языка
Белорусская книга будет широко представлена на выставке-ярмарке в Вильнюсе
В мире
Николас Мадуро. Фото ТАСС Президент Венесуэлы поручил продавать часть нефти за криптовалюту "петро"
Air France отменит половину дальних рейсов из-за забастовки пилотов
В Италии наркоторговец пойман за преступный бизнес спустя час после освобождения из тюрьмы
Калейдоскоп
Королева Елизавета II и Анна Винтур. Фото Reuters Королева Елизавета II впервые посетила Лондонскую неделю моды
В Великобритании представили публике боксерские перчатки времен Древнего Рима
Мартин Фриман признался, что хочет отдохнуть от "Шерлока"
Все круглые столы
Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко 1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Опознан портрет красавицы
Рейс в Афганистан
Корь. Бояться или не очень?
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритеты и перспективы
Владимир МОНЗУЛЬ. Мирный атом в БССР
Ольга НОВИКОВА, Владимир НОВИКОВ. Хронополитика: концептуальные основания и социальная практика
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия