Минская область готова к проведению весенних полевых работ - Исаченко

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
29 марта 2018, Чт
+2°C
Облачно с прояснениями EUR 2.4176
USD 1.9511
RUB 3.3895
Главное
Алесандр Лукашенко и Дарья Домрачева "Настоящие, мужественные люди" - Лукашенко вручил госнаграды победителям и призерам Игр в Пхенчхане
Президент
Лукашенко в телефонном разговоре с Путиным лично выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово
Президент
Законопроекты по развитию IT и предпринимательства поступят в парламент в ближайшее время
Политика
Беларусь нацелена на более активное вовлечение регионов России во взаимодействие двух стран - Кобяков
Экономика
Минэнерго: электроэнергия БелАЭС будет конкурентоспособна на внешних рынках
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Министерство культуры подготовило предложения по решению проблемы закрепления кадров
13:30 Культура
ФОТО: Кравцов провел в Лиде прием граждан
13:28 Заголовки новостей
Банк развития рассматривает возможность выпуска евробондов в белорусских рублях
13:25 Экономика
ФОТО: Онлайн-конференция об особенностях исчисления налога на прибыль в 2018 году прошла на сайте БЕЛТА
13:23 Заголовки новостей
Руководитель Смолевичского РАЙПО за счет предприятия приобрел себе хоккейную форму и автозапчасти
13:23 Происшествия
ФОТО: РУП "Слуцкие пояса" - одно из крупнейших предприятий художественных промыслов Беларуси
13:15 Заголовки новостей
Перила пешеходного моста обвалились в Могилеве
13:14 Происшествия
Успехи белорусских паралимпийцев станут стимулом для людей с ограниченными возможностями - Шепель
13:12 Спорт
Создана межведомственная комиссия по оценке рисков легализации полученных преступным путем доходов
13:06 Общество
Известные ученые и медиаэксперты проведут мастер-классы для участников проекта "Путь к успеху" Академии управления
13:06 Общество
Музей памяти советских летчиков появится в Китае
13:05 В мире
Белгазпромбанк в 2018 году направит на благотворительность не менее Br1,5 млн
13:00 Экономика
ИНФОГРАФИКА: Каким будет столичный транспорт с символикой II Европейских игр
12:59 Заголовки новостей
Торги по продаже не завершенных строительством жилых домов и дач будут проходить в форме аукциона
12:57 Экономика
Лукашенко: сало - самый лучший допинг
12:56 Президент
Педофилу из Столбцов ужесточили наказание
12:52 Происшествия
Двое мужчин погибли при пожаре в Климовичском районе
12:52 Происшествия
ФОТО: Заседание Пленума Верховного суда проходит в Минске
12:50 Заголовки новостей
Азербайджан и Иран договорились о совместной разработке месторождений в Каспийском море
12:49 Азербайджан
Министр обороны Китая 5-8 апреля посетит Беларусь
12:49 Политика
Все новости
Сюжеты
Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане
Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня"
Посевная кампания Посевная кампания
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Паводки в Беларуси Паводки в Беларуси
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Минская область готова к проведению весенних полевых работ - Исаченко

Регионы 29.03.2018 | 10:56
Фото из архива
Фото из архива
Посевная кампания Новости сюжета Посевная кампания
Другие сюжеты

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская область готова к проведению весенних полевых работ, заявил председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко на заседании исполнительного комитета, где рассматривалась подготовка сельскохозяйственных организаций центрального региона к посевной, передает корреспондент БЕЛТА.

"Минская область в целом готова к проведению весенних полевых работ. Определены источники по приобретению минеральных удобрений, топлива. В общем подготовлена техника. Решены вопросы с обеспеченностью семенами зерновых и зернобобовых. Подготовлены и обучены кадры", - сказал Анатолий Исаченко.

По его словам, еще не завершена работа по приобретению сельхозорганизациями семян кукурузы, трав. Губернатор подверг критике отдельные хозяйства региона, которые допустили серьезные просчеты при подготовке к весенним полевым работам, несмотря на проводившиеся семинары-учебы, совещания и оказание всей необходимой помощи на уровне районов и области. "В разрезе хозяйств разнится процент подготовки техники, да и не только это. Здесь и накопление минеральных удобрений, и другие позиции", - заметил Анатолий Исаченко.

Говоря о приобретении средств защиты растений, он обратил особое внимание руководителей сельхозорганизаций на необходимость рационального и экономного расходования денежных средств. Также руководитель области акцентировал внимание всех заинтересованных на том факте, что им требуется принимать грамотные и своевременные решения в связи с задержкой начала посевной из-за погодных условий в среднем на 10 дней по сравнению с прошлым годом.

Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома Сергей Левкович проинформировал, что на территории Минской области планируется произвести сев всех видов культур на площади 1 млн 205 тыс. га, из которых под сев зерновых и зернобобовых предназначено 548 тыс. га. Озимых зерновых было посеяно 300 тыс. га, а 248 тыс. га отводятся под яровой сев. По словам главы облсельхозпрода, семенами яровых зерновых и зернобобовых хозяйства обеспечены на 148%. Он также проинформировал о вносимых изменениях в объемы сева различных сельхозкультур. В частности, в этом году несколько сократятся площади под посев кукурузы и сахарной свеклы в тех районах, где их урожайность невысокая. Посевы льна, наоборот, увеличатся.

В области для проведения весенних полевых работ в апреле-мае необходимо приобрести 31,5 тыс. т дизельного топлива и 2,4 тыс. т бензина. Общая потребность в финансировании - Br45 млн. Сергей Левкович заверил, что источники денежных средств для приобретения горюче-смазочных материалов определены. Отдельно он остановился на готовности техники к выходу в поля. Так, в проведении посевной планируется задействовать 9,16 тыс. тракторов, в том числе 1387 энергонасыщенных, из которых сейчас исправно 1309 (96%). Ремонт оставшихся планируется завершить в сжатые сроки, его ход контролируется облсельхозпродом. На данный момент на завершающем этапе находится подготовка к весеннему севу комбинированных почвообрабатывающих посевных агрегатов, в том числе с шириной захвата 6 м и более, машин для внесения минеральных и органических удобрений.

Помощник Президента Беларуси Александр Косинец, который принимал участие в заседании Миноблисполкома, обратил внимание на необходимость проведения весеннего сева в оптимальные агротехнические сроки, а также соответствующего сопровождения посевной кампании. Нужно организовать питание и медобслуживание работников, предусмотреть их материальное стимулирование. В свою очередь министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц потребовал обеспечить безопасные условия труда аграриев во время просевной.

По итогам заседания Миноблисполком принял решение об освобождении от занимаемых должностей ряда руководителей хозяйств Вилейского, Воложинского и Крупского районов за невыполнение поручений о подготовке техники к весенним полевым работам и за ненадлежащую работу по заготовке кормов на зимне-стойловый период.-0-

﻿
Теги
Исаченко, Минская область, посевная, сельское хозяйство
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4176 BYN 2.405 BYN 2.41 BYN
USD
1.9511 BYN 1.954 BYN 1.957 BYN
RUB
3.3895 BYN 3.38 BYN 3.393 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Сильный паводок на Припяти
Все видео

Фотоновости

Лукашенко вручил госнаграды победителям и призерам Игр в Пхенчхане
Все фото

Инфографика

Каким будет столичный транспорт с символикой II Европейских игр II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Город в эти дни преобразится. В частности, планируется, что по улицам столицы и в метро будет ходить транспорт с символикой Евроигр.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Игорь Шуневич Лукашенко требует проверить массовые места на безопасность и жестко наказать за серьезные упущения
Лукашенко: сало - самый лучший допинг
В Беларуси наладят производство лыжероллеров, лыжных ботинок и ратраков
Политика
Фото из архива Вопросы безопасности будут в числе приоритетных на заседании СМИД СНГ в Минске
Министр обороны Китая 5-8 апреля посетит Беларусь
Беларусь планируют посетить в 2018 году парламентские делегации Армении, Индии и Молдовы
Экономика
Фото из архива Вьетнам заинтересован в поставках белорусской техники и молочных продуктов
Банк развития рассматривает возможность выпуска евробондов в белорусских рублях
Белгазпромбанк в 2018 году направит на благотворительность не менее Br1,5 млн
Происшествия
Фото из архива Два мальчика с помощью прохожих вытащили провалившегося под лед друга
Руководитель Смолевичского РАЙПО за счет предприятия приобрел себе хоккейную форму и автозапчасти
Перила пешеходного моста обвалились в Могилеве
Общество
Белорусы с 29 марта будут платить таможенную пошлину в отношении неделимых товаров по-новому
Создана межведомственная комиссия по оценке рисков легализации полученных преступным путем доходов
Известные ученые и медиаэксперты проведут мастер-классы для участников проекта "Путь к успеху" Академии управления
Спорт
Дарья Домрачева. Фото из архива Домрачева: здорово, что наш труд ценится
Успехи белорусских паралимпийцев станут стимулом для людей с ограниченными возможностями - Шепель
Футболистки "Минска" в четвертый раз стали обладательницами Суперкубка Беларуси
Технологии
Фото из архива "Белтелеком" предупредил о недоступности некоторых сервисов и услуг 31 марта и 1 апреля
В Швеции выпустили говорящую зубную щетку-психолога
Китайская станция "Тяньгун-1" упадет на Землю
Культура
Ирина Дрига. Фото из архива Министерство культуры подготовило предложения по решению проблемы закрепления кадров
Представитель Беларуси на "Евровидении-2018" ALEKSEEV отправляется в промотур
Меморандум о взаимопонимании планируют подписать министерства культуры Беларуси и Султаната Оман
В мире
Прокуратура Кемерово начала проверку по жалобам на действия спасателей при пожаре в торговом центре
Музей памяти советских летчиков появится в Китае
Азербайджан и Иран договорились о совместной разработке месторождений в Каспийском море
Калейдоскоп
Том Круз прыгнул с высоты 7,5 километров
Оглушенный во время репетиции альтист выиграл суд у британской Королевской оперы
Принц Гарри и Меган Маркл проведут медовый месяц в Африке
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Горький и Богданович были друзьями
А музыка звучит как волшебный сон
Хлеб на столе. И в поле
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Владимир АРЧАКОВ. В глобальном и региональном масштабе
Владимир ПАНТЮХОВ. Каждый может изменить к лучшему мир вокруг себя
Михаил ШИМАНСКИЙ. «Люди добрые, помните…»
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия