Минская область готова к проведению весенних полевых работ - Исаченко

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская область готова к проведению весенних полевых работ, заявил председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко на заседании исполнительного комитета, где рассматривалась подготовка сельскохозяйственных организаций центрального региона к посевной, передает корреспондент БЕЛТА.

"Минская область в целом готова к проведению весенних полевых работ. Определены источники по приобретению минеральных удобрений, топлива. В общем подготовлена техника. Решены вопросы с обеспеченностью семенами зерновых и зернобобовых. Подготовлены и обучены кадры", - сказал Анатолий Исаченко.

По его словам, еще не завершена работа по приобретению сельхозорганизациями семян кукурузы, трав. Губернатор подверг критике отдельные хозяйства региона, которые допустили серьезные просчеты при подготовке к весенним полевым работам, несмотря на проводившиеся семинары-учебы, совещания и оказание всей необходимой помощи на уровне районов и области. "В разрезе хозяйств разнится процент подготовки техники, да и не только это. Здесь и накопление минеральных удобрений, и другие позиции", - заметил Анатолий Исаченко.

Говоря о приобретении средств защиты растений, он обратил особое внимание руководителей сельхозорганизаций на необходимость рационального и экономного расходования денежных средств. Также руководитель области акцентировал внимание всех заинтересованных на том факте, что им требуется принимать грамотные и своевременные решения в связи с задержкой начала посевной из-за погодных условий в среднем на 10 дней по сравнению с прошлым годом.

Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома Сергей Левкович проинформировал, что на территории Минской области планируется произвести сев всех видов культур на площади 1 млн 205 тыс. га, из которых под сев зерновых и зернобобовых предназначено 548 тыс. га. Озимых зерновых было посеяно 300 тыс. га, а 248 тыс. га отводятся под яровой сев. По словам главы облсельхозпрода, семенами яровых зерновых и зернобобовых хозяйства обеспечены на 148%. Он также проинформировал о вносимых изменениях в объемы сева различных сельхозкультур. В частности, в этом году несколько сократятся площади под посев кукурузы и сахарной свеклы в тех районах, где их урожайность невысокая. Посевы льна, наоборот, увеличатся.

В области для проведения весенних полевых работ в апреле-мае необходимо приобрести 31,5 тыс. т дизельного топлива и 2,4 тыс. т бензина. Общая потребность в финансировании - Br45 млн. Сергей Левкович заверил, что источники денежных средств для приобретения горюче-смазочных материалов определены. Отдельно он остановился на готовности техники к выходу в поля. Так, в проведении посевной планируется задействовать 9,16 тыс. тракторов, в том числе 1387 энергонасыщенных, из которых сейчас исправно 1309 (96%). Ремонт оставшихся планируется завершить в сжатые сроки, его ход контролируется облсельхозпродом. На данный момент на завершающем этапе находится подготовка к весеннему севу комбинированных почвообрабатывающих посевных агрегатов, в том числе с шириной захвата 6 м и более, машин для внесения минеральных и органических удобрений.

Помощник Президента Беларуси Александр Косинец, который принимал участие в заседании Миноблисполкома, обратил внимание на необходимость проведения весеннего сева в оптимальные агротехнические сроки, а также соответствующего сопровождения посевной кампании. Нужно организовать питание и медобслуживание работников, предусмотреть их материальное стимулирование. В свою очередь министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц потребовал обеспечить безопасные условия труда аграриев во время просевной.

По итогам заседания Миноблисполком принял решение об освобождении от занимаемых должностей ряда руководителей хозяйств Вилейского, Воложинского и Крупского районов за невыполнение поручений о подготовке техники к весенним полевым работам и за ненадлежащую работу по заготовке кормов на зимне-стойловый период.-0-