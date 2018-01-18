18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская область и эквадорская провинция Пичинча хотят установить побратимские связи. Этот вопрос обсуждался на встрече, которую провели посол Беларуси в Эквадоре Игорь Полуян и глава автономного децентрализованного правительства столичной эквадорской провинции Пичинча, председатель Консорциума провинциальных автономных правительств Эквадора Густаво Бароха, сообщили БЕЛТА в белорусской дипмиссии.

"Стороны обсудили перспективные направления торгово-экономического взаимодействия Беларуси с провинцией Пичинча, прежде всего в области сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности. Достигнута договоренность об организации визита делегации префектуры в Беларусь и проработке вопроса о подписании соглашения о побратимских связях между эквадорской провинцией Пичинча и Минской областью", - рассказали в посольстве.

Во время встречи Игорь Полуян провел презентацию экономического, промышленного, сельскохозяйственного, научно-технического, образовательного и экспортного потенциала Беларуси.-0-