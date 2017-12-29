Минская область планирует привлечь $195 млн ПИИ на чистой основе в 2018 году

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская область планирует привлечь $195 млн прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на чистой основе в 2018 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете экономики Миноблисполкома.

Так, продолжится реализация крупных инвестиционных проектов с привлечением ПИИ в ИООО "Славкалий" ($49,7 млн), ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" ($7 млн), ООО "Несвижский завод детского питания" ($3 млн), ООО "АС Креатион Белрус" ($1,8 млн), ЗАО "Струнные технологии" ($1 млн).

Кроме того, в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" планируется реализация инвестиционных проектов резидентами - ООО "Грейтдекор" ($21 млн; производство материалов для деревообрабатывающей и мебельной промышленности), ООО "Зумлион Бел-Рус" ($12 млн; производство спецтехники), ЗАО "Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр коммерческая и логистическая компания" ($10 млн; логистический субпарк) и прочих.

Как отметили в комитете экономики, в течение 2017 года реализация инвестиционных проектов, обеспечивающих привлечение ПИИ на чистой основе в Минскую область, находилась на особом контроле, ежеквартально проводился их мониторинг. Так, уже за январь-сентябрь таких инвестиций было привлечено на сумму $196,7 млн при задании $150 млн. Инвестировали в экономику центрального региона ИООО "Славкалий" ($31 млн), ЗАО "Струнные технологии" ($11,2 млн), СЗАО "БЕЛДЖИ" ($4 млн), СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" ($3,1 млн) и др.

В настоящее время с привлечением прямых иностранных инвестиций на чистой основе в Минской области реализуются 12 инвестпроектов. Для обеспечения выполнения задания по привлечению ПИИ продолжается работа по внесению вклада в уставные фонды вновь создаваемых предприятий с долей иностранного капитала, а также направлению части нераспределенной прибыли на реинвестирование.

В комитете также сообщили, что в 2018 году на развитие экономики и социальной сферы центрального региона планируется использовать инвестиций в объеме Br4,7 млрд, или 103% к уровню 2017 года.-0-