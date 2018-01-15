Минская область способна вдвое увеличить темпы развития - Русый

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Михаил Русый убежден, что Минская область способна вдвое увеличить темпы социально-экономического развития в ближайшие два десятилетия. Об этом он заявил сегодня журналистам во время торжественных мероприятий, посвященных 80-летию со дня образования региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Вице-премьер пожелал Минской области не только сохранять на достигнутом в новейшей истории уровне высокие результаты развития в различных сферах, но и увеличивать их. "В ближайшие 5-20 лет Минская область способна удвоить имеющиеся показатели. Это в целом реально, с учетом кадрового потенциала", - сказал Михаил Русый.

По его словам, те темпы, с которыми Минской областью были завершены 2016 и 2017 годы, а также темпы января 2018 года говорят о том, что регион находится на правильном пути. Что касается агропромышленного комплекса, то здесь серьезная база закладывается под новый урожай. В частности, аграриями накоплено и внесено в почву больше минеральных удобрений, чем в предыдущем сельскохозяйственном году.

Михаил Русый также обратил внимание, что в Минской области разместились одни из главных флагманов промышленности, однако они способствуют развитию и других регионов. Это демонстрирует пример развития площадки по добыче калийных удобрений в Петриковском районе Гомельской области. "Вложения "Беларуськалия" - один из серьезных опытов направления инвестиционного капитала не только в рамках одной области, но и выхода за ее пределы", - констатировал вице-премьер.

Минская область образована 15 января 1938 года. Решение было принято на первой сессии Верховного Совета СССР. Процесс административно-территориального устройства области был длительным и завершился в 1960-х, когда окончательно сформировались существующие ныне районы. Центральный регион является самым большим в стране по площади - 39,9 тыс. кв.км. Численность населения превышает 1,42 млн человек.-0-