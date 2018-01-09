Минская область в 2018 году планирует увеличить экспорт товаров и услуг на 4%

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская область планирует в 2018 году увеличить экспорт товаров на 4% (без учета республиканских организаций, нефти и нефтепродуктов), а также на 4% экспорт услуг (без учета республиканских организаций) к уровню 2017 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете экономики Миноблисполкома.

"Стоимостной объем экспорта товаров области по итогам 2018 года ожидается на уровне $4,5 млрд. Экспорт услуг прогнозируется в размере $570,9 млн. В обоих случаях темп роста составит 104% к уровню 2017 года", - сказали в комитете.

Ожидается, что основную роль в увеличении экспортных поставок товаров на внешние рынки в регионе сыграют предприятия структуры КУП "Минскоблмясомолпром" - управляющая компания холдинга "Мясомолпром". Предприятия будут участвовать в крупных знаковых выставках России. Кроме того, продолжится работа по выходу мясо-молочной продукции на китайский рынок. Все молокоперерабатывающие предприятия холдинга уже получили разрешение на поставку в Китай молочной продукции (масла, сыров, сухой молочной сыворотки, сухого обезжиренного молока, молока стерилизованного). Прорабатываются различные алгоритмы и варианты выхода на китайский рынок мясной продукции. На 2018 год темп роста экспорта товаров предприятиями "Минскоблмясомолпрома" прогнозируется на уровне 107,1%. Также планируется продолжить работу по реализации продукции на рынки Азербайджана, Грузии, Казахстана, Туркменистана.

Еще одной точкой роста экспорта в 2018 году обещает стать реализация легковых автомобилей марки Geely на российском рынке с перспективой поставок на рынок Казахстана. Дополнительный прирост экспорта обеспечат предприятия, модернизировавшие производство, а также выпускающие импортозамещающую продукцию.

Что касается роста экспорта услуг, то ему призвана поспособствовать стабильная работа ведущих предприятий транспортной сферы, развитие туристических, медицинских, информационных и компьютерных услуг. Особое внимание будет уделено работе по наращиванию строительных и деловых услуг. Экспорт транспортных услуг планируют увеличить как филиалы ОАО "Миноблавтотранс", так и предприятия частной формы собственности, причем ожидаемый объем экспорта таких услуг по итогам года составит около $460 млн.

В 2018 году будет продолжена реализация самого масштабного проекта в Минской области - строительство Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Планируется максимально задействовать созданные транспортно-логистические центры для реализации концепции "Один пояс и один путь" с целью создания экономического коридора между Китаем и Европой.

Как отметили в комитете экономики, темп роста валового регионального продукта в 2018 году прогнозируется на уровне 103,9% по отношению к 2017 году. Основное влияние на его формирование окажут промышленность (удельный вес - около 39%), сельское хозяйство (12%), торговля (11%) и строительство (8%). В частности, рост объемов производства промышленной продукции по области в 2018 году планируется обеспечить за счет развития машиностроительного комплекса, пищевой и фармацевтической отраслей.-0-