31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская область в I квартале выполнила ключевые показатели социально-экономического развития, сообщил председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко сегодня на заседании Минского областного исполнительного комитета по итогам развития столичного региона за январь-март текущего года, передает корреспондент БЕЛТА.

"В первом квартале выполнены ключевые показатели. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года валовой региональный продукт в январе-марте увеличился на 5,8%, производительность труда по ВРП - на 5,9%, экспорт товаров и услуг - на 16,6% и 38,2% соответственно, - сообщил Анатолий Исаченко. - Но это ни в коей мере не говорит, что у нас все хорошо и нет проблем. Общая цифра положительная, хотя в разрезе все не так хорошо. Есть сдерживающие факторы, но решить наметившиеся проблемы можно. Надо помогать друг другу и вместе строить экономику".

В числе проблемных вопросов он назвал низкий уровень заработной платы в Копыльском, Любанском и Воложинском районах, нестабильную работу строительной отрасли, снижение показателей работы реального сектора экономики, рост убыточных сельскохозяйственных предприятий, увеличение дебиторской задолженности.

Численность безработных в области в первом квартале составила 3,5 тыс. человек, что на 3,6 тыс. человек меньше, чем в январе-марте прошлого года. Вместе с тем увеличивается и количество свободных рабочих мест: на 1 апреля 2018 года в области было предложено 10,7 тыс. вакансий, что в 1,3 раза больше, чем год назад. Однако председатель облисполкома обратил внимание, что количество уволенных почти на 1,5 тыс. превосходит число принятых на работу, и потребовал разобраться в данном вопросе.-0-