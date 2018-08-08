Минская область в I полугодии увеличила экспорт товаров в Ташкентскую область почти в 2,5 раза

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская область в I полугодии почти в два с половиной раза увеличила экспорт товаров в Ташкентскую область Узбекистана. О текущих и перспективных экономических отношениях двух регионов шла речь сегодня на встрече их глав Анатолия Исаченко и Гуломжона Ибрагимова в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

За январь-июнь 2018 года товарооборот Минской области с Ташкентской составил $12,5 млн (200,1% к аналогичному периоду 2017 года), в том числе экспорт - $7,5 млн (темп роста 246,4%), импорт - $5 млн (155,8%). Соответственно сальдо внешней торговли товарами сложилось положительное - $2,5 млн (в аналогичном периоде 2017 года оно было отрицательным - $0,1 млн).

"Цифра $12,5 млн, считаю, небольшая. Наша цель - активизировать товарооборот, создавать новые предприятия во благо белорусского народа и народа Узбекистана и наших областей в том числе", - сказал Гуломжон Ибрагимов.

Основу экспорта Минской области в Ташкентскую составили автомобили спецназначения ООО "Пожснаб", причем это новая позиция в поставках: за полгода туда отгружено пожарных транспортных средств на $1,5 млн. Большую долю в экспорте занимают мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, свежие или мороженые ($1,1 млн, что в 4,8 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года), основной экспортер - ОАО "Смолевичи бройлер". Эти позиции остаются одними из ключевых в экспорте и в перспективе. Гуломжон Ибрагимов заверил белорусских партнеров в заинтересованности ташкентских торговых сетей.

Востребованы также продукты переработки нефти, из продовольственных товаров - сахар и химически чистая сахароза в твердом состоянии, яйца птиц, молочная сыворотка, водка, из непродовольственных - лекарственные средства, упакованные для розничной продажи, лесоматериалы продольно распиленные, двигатели и прочие силовые установки.

Импортировалась из Узбекистана пряжа хлопчатобумажная с содержанием хлопка 85% и более, сухофрукты и их смеси с орехами, виноград и изюм. "Одно из богатств Узбекистана - хлопок, и мы заинтересованы в этом товаре, наши предприятия поставляют оттуда ткани. Этот и другие аспекты будут рассмотрены во время грядущих встреч и контактов непосредственно между предприятиями", - добавил заместитель председателя Миноблисполкома Николай Рогащук.-0-