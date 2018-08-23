Минская область в январе-июне выполнила ключевые показатели эффективности работы

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская область в первом полугодии выполнила ключевые показатели эффективности работы, сообщил председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко сегодня на заседании Минского областного исполнительного комитета по итогам социально-экономического развития столичного региона за январь-июнь текущего года, передает корреспондент БЕЛТА.

"В первом полугодии текущего года Минская область выполнила все ключевые показатели. Валовой региональный продукт в январе-июне увеличился на 2,1%, производительность труда по ВРП - на 1,6%, экспорт товаров и услуг - на 13,7% и 25,5% соответственно, - отметил Анатолий Исаченко. - Однако если посмотреть динамику, то есть снижение по определенным отраслям. Нам надо разобраться, почему это происходит и какие меры стоит принять. Рассматривать ситуацию необходимо не в общем, а в частности".

В числе проблемных вопросов председатель Миноблисполкома назвал невыполнение задания по производству сельскохозяйственной продукции, низкие темпы строительно-монтажных работ и невысокий уровень заработной платы в ряде районов области.

Что касается уровня зарплат, то в целом реальная заработная плата по области увеличилась к уровню января - июня 2017 года на 12,8% и составила Br907. Однако задание по заработной плате (Br967) не выполнено всеми районами области, за исключением Солигорского.-0-