Минская организация БРСМ запустила видеоблог о жизни активистов

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская городская организация БРСМ запустила видеоблог #BRSMLife о жизни активистов, сообщил сегодня первый секретарь городской организации Сергей Клишевич на пресс-конференции, посвященной Дню молодежи, передает корреспондент БЕЛТА.

Авторами идеи выступили студенты Академии управления при Президенте Беларуси. По словам одного из создателей видеоблога Ильи Пукина, главная идея - рассказать о деятельности БРСМ, возможностях, которые организация предоставляет молодежи, привлечь новых активистов в ряды объединения. "Часто люди спрашивают, чем мы занимаемся. В видеороликах мы показываем, как живем. Например, в первом выпуске, посвященном Дню Победы, стали участниками "Забега отважных", - пояснил он.

Ребята подготовили три выпуска, они набрали около 2 тыс., 3 тыс. и 3,5 тыс. просмотров соответственно. Четвертый выпуск будет приурочен ко Дню молодежи. "В настоящее время работаем над качеством контента, совершенствуем техническую часть", - сказал один из создателей видеоблога.

Сергей Клишевич отметил, что Минская городская организация БРСМ намерена более активно представлять организацию в интернет-пространстве и социальных сетях.-0-