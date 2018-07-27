Минская региональная таможня в I полугодии увеличила перечисления в бюджет на 23%

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская региональная таможня (МРТ) в I полугодии 2018 года увеличила перечисления в бюджет на 23% в абсолютном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в таможне.

Доля Минской региональной таможни в общей сумме доходов от деятельности таможенных органов Беларуси в I полугодии достигла 52,6%.

Декларируют товары в таможне 16,6 тыс. субъектов внешнеэкономической деятельности. При этом почти 100% деклараций на товары подаются ими в электронном виде.

За январь-июнь общее количество зарегистрированных в МРТ деклараций на товары составило более 230 тыс. Количество экспортных деклараций на товары увеличилось на 11%, импортных - уменьшилось на 6%.

Время выпуска товаров, оформляемых в МРТ, сократилось в I полугодии в среднем в 2,4 раза в сравнении с аналогичным периодом 2017-го. Доля деклараций на товары, время выпуска которых не превышает 2-х часов, составляет порядка 65%, до 4-х часов - 79%.-0-