28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минская спадчина" привлекает новых инвесторов к застройке Раковского предместья. Аукцион на право заключения договора финансирования строительства изолированных помещений в зданиях №6 и №11 по генеральному плану состоится 24 сентября. Соответствующая информация размещена на сайте предприятия.

Вчера на аналогичных торгах определился инвестор по зданию №15. После заключении договора финансирования специалисты приступят к разработке проектной документации, с апреля 2019 года - к строительно-монтажным работам.

Квартал застройки представляет собой современный многофункциональный туристический комплекс с презентацией национального колорита и своеобразия. Его расположение в исторической части города в границах улиц Раковская - Немига - Романовская Слобода определило внешний облик: здесь будут двух-трехэтажные домики в историческом стиле, на первых и вторых этажах которых откроются объекты торговли, общественного питания, выставки, физкультурно-оздоровительные и образовательные учреждения. На третьих этажах предусмотрены административные помещения.

Территория квартала (ее площадь 2 га) запроектирована пешеходной, в центральной части размещена фестивальная площадь с подиумом и торговыми рядами. Предполагается оборудовать подземный паркинг на 64 машино-мест. Завершатся работы в 2020 году. Общая площадь зданий и сооружений составит 26 тыс. кв.м.

Заказчиком по проекту застройки территории бывшего хлебозавода №1 выступает государственное предприятие "Минская спадчина".

Условия участия инвесторов в строительстве определены указом от 6 июля 2015 года №306. Начальная цена квадратного метра площади на аукционе составляет ориентировочно $295 в эквиваленте, а размер затрат, подлежащий компенсации, - $250 (снос малоценной застройки, проектные и строительно-монтажные работы по прокладке инженерных сетей к каждому зданию, благоустройство).

Минский городской центр недвижимости уже провел несколько аукционов на право заключения договоров финансирования, снесена малоценная застройка. Сейчас проводятся инженерные коммуникации, строятся новые улицы на территории, прилегающей к застройке.

В IV квартале текущего года начнется реконструкция трех зданий, инвесторы по которым определены. Еще по двум зданиям разрабатывается проектная документация. В целом по 42% площадей заключены договоры финансирования. В зданиях разместятся культурно-образовательный, развлекательный, медицинский центры, пекарни, два ресторана, четыре кафе, гостиница и магазины.

Раковское предместье является одним из самых древних районов Минска (оно начало заселяться еще в XI веке). В настоящее время предместье располагается на улицах Раковская, Витебская, Замковая, Димитрова и Освобождения. Здесь сохранились Свято-Петро-Павловский собор, который построен в XVII веке, и здание бывшей синагоги (конец XVIII века).-0-