16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минскэнерго" опубликовало список адресов, где с 4 сентября отключат горячую воду, сообщили БЕЛТА в "Минскэнерго".

В их числе потребители по улицам: Амураторская, 2-4 (четные), 3-7 (нечетные); Бирюзова, 4а; Вербная, 3; Гастелло, 6-16 (четные), 7-11 (нечетные); Гвардейская, 1, 1а, 3-9 (нечетные), 8-16 (четные); Глебки, 58-126 (четные); Грибоедова, 1, 1а, 2-12 (четные), 20-30 (четные); Жудро, 29-71 (нечетные); Заславская, 10-14 (четные), 11-37 (нечетные); Игнатенко; Ильянская; Кальварийская, 2-4 (четные), 16; Камайская; Лынькова, 1-31 (нечетные), 8, 10; Матусевича, 2-36 (четные); Машерова пр., 43, 51, 76, 78, 80; Мельникайте, 2-6 (четные), 14, 3-13 (нечетные); Москвина, 4, 5; Мястровская; Нарочанская; Ольшевского пер.; Ольшевского, 10-82 (четные), 29 к.1, 45-77 (нечетные); Орловская, 86; Панфилова, 2; Победителей пр., 8-14 (четные),18, 20, 13-31 (нечетные), 39-111 (нечетные), 117-135 (нечетные); Путепроводный 6-й пер.; Путепроводный 8-й пер.; Пушкина пр., 67-93 (нечетные), 68; Радужная; Раковская, 36-38 (четные); Ратомская; Репина, 4; Ржавецкая; Саперов; Сердича, 22-88 (четные); Танка, 1а, 2-36 (четные); Тарханова, 5-15 (нечетные), 14, 16; Тимирязева, 3а, 25, 65, 93, 95, 2-10 (четные), 44-60 (четные), 68-92 (четные); Украинки, 2-22 (четные); Чехова, 3, 8; Чигладзе.

Во время испытаний возможны повреждения теплопроводов. При обнаружении течи воды или парения из земли, колодцев, провалов грунта минчан просят срочно сообщить диспетчеру Минских тепловых сетей по телефонам 298-27-27, 298-27-37, диспетчеру "Минскэнерго" по телефону 227-35-24 или в ближайшие ЖЭУ.

Время прекращения подачи горячей воды будет максимально сокращено и в случае успешных испытаний трубопроводов тепловых сетей и отсутствия дефектов, требующих выполнения незапланированных ремонтно-восстановительных работ, не будет превышать 14 суток.

Дополнительную информацию о конкретных сроках включения горячего водоснабжения у потребителей после проведения профилактических ремонтных работ можно получить в ЖЭУ.-0-