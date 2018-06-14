14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские больницы внедряют новую модель организации приема больных, сообщил председатель комитета по здравоохранению Сергей Малышко сегодня на заседании мэрии по вопросам выполнения плана мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения, передает корреспондент БЕЛТА.

Пилотный проект реализуется на базе больницы скорой медицинской помощи. Приемное отделение стационара разделено на четыре зоны. Так, анестезиолого-реанимационный блок (красная зона) предназначен для оказания экстренной медицинской помощи наиболее тяжелым пациентам. К их лечению приступают немедленно, организована прямая связь со службой скорой помощи, помещения оснащены необходимым оборудованием для реанимации и противошоковой терапии, связаны напрямую с оперблоком, профильным госпитальным отделением.

В желтую зону поступают больные средней степени тяжести, которые нуждаются в госпитализации и постоянном наблюдении врачей. Оказывать помощь им должны начать в течение 20 минут. В оранжевой зоне оборудованы помещения для осмотра и пребывания граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Последняя, зеленая зона - для тех, чье состояние не требует принятия срочных мер, кто обратился самостоятельно, а также для амбулаторного консультативного приема. Здесь предусмотрены кабинеты врачей по основным специальностям, электронная очередь.

"Новая модель организации работы приемных отделений обусловлена ростом доли обращений для оказания консультативной и неотложной помощи, расширением перечня используемых на данном этапе методов диагностики, развитием службы скорой медицинской помощи и увеличением нагрузки на специалистов. Внедряемые изменения позволяют сократить время обследования и пребывания пациента в стационаре, объемы необоснованной и непрофильной госпитализации, повысить эффективность использования коечного фонда", - рассказал Сергей Малышко.

В частности, в больнице скорой медицинской помощи, которая в год принимает около 35 тыс. пациентов, ожидаемый экономический эффект от нововведения составит около Br5,5 млн. Кроме БСМП по новой схеме будут работать 5-я, 6-я, 10-я городские клинические больницы.-0-