Минские дворы пополнятся 130 новыми контейнерными площадками

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в этом году планируется построить 130 контейнерных площадок для мусора в кварталах многоэтажной застройки, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела благоустройства, санитарного содержания и работы с населением ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Маргарита Язинская.

Площадки появятся во дворах домов, более половины жителей которых сделали выбор в пользу раздельного сбора мусора и решили заварить стволы мусоропроводов. Таких подъездов, по словам Маргариты Язинской, с каждым годом в Минске становится все больше.

Соответственно, каждая площадка будет включать не менее 3 контейнеров для раздельного сбора вторичных ресурсов, для обычного мусора, отсек для крупногабаритных отходов. Оборудование площадок будет финансироваться из городского бюджета - на эти цели выделено Br1,7 млн. И появятся они в каждом районе Минска в соответствии с заявками организаций ЖКХ.

"Это только начало работы по выполнению программы закрытия мусоропроводов в микрорайонах многоэтажных домов, где в соответствии с планом застройки не были предусмотрены контейнерные площадки. То есть пока они оборудованы лишь в районах пятиэтажек. Но мы будем продолжать эту работу и изыскивать на нее средства", - сказала Маргарита Язинская.

Она отметила, что раздельный сбор мусора является одним из важных направлений строительства зеленого города. Кроме того, жилищные организации города проводят большую работу по благоустройству и озеленению дворовых территорий. В том числе и сейчас, во время традиционного весеннего месячника, коммунальщики приводят придомовые участки в надлежащее санитарное состояние, восстанавливают газоны, удаляют сухостой, ремонтируют и красят детское игровое оборудование, контейнерные площадки, малые архитектурные формы. Активно ведется ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов. За апрель планируется восстановить около 30 тыс. кв.м покрытия, а в целом план текущего ремонта на этот год включает не менее 118 тыс. кв.м дворовых проездов. И эта цифра еще может вырасти после весенних осмотров жилфонда эксплуатирующими организациями.-0-