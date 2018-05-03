Минские контролеры общественного транспорта получили форму летнего образца

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские контролеры общественного транспорта получили форменную одежду летнего образца, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник контрольно-ревизорской службы агентства "Минсктранс" Юрий Давидович.

Жилеты сшиты из легкой ткани трех цветов - синего, серого и бежевого. В них предусмотрены объемные карманы, петля для крепления записывающего устройства и нашивка, предупреждающая о том, что проверка полноты оплаты проезда сопровождается аудио- и видеофиксацией. Образцы утверждались с учетом пожеланий контролеров. "Новая форма закуплена в апреле, жилеты выдаются сотрудникам службы", - отметил Юрий Давидович.

В прошлом году в столице решили отказаться от использования формы в работе контролеров. Сначала такой подход стали практиковать на трамвайных маршрутах, затем опыт был распространен на троллейбусные и автобусные маршруты. С одной стороны, мера оказалась эффективной в борьбе с безбилетниками, с другой - форменная одежда предопределяет единство корпоративного стиля, дисциплинирует контролеров и пассажиров.

В контрольно-ревизорской службе напомнили, что штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте составляет от 0,5 до 1 базовой величины (в настоящее время 1 БВ равна Br24,5). Безбилетным считается проезд без талона; с проездным, не соответствующим выполняемой перевозке (например, поездка в троллейбусе с проездным на трамвай), с проездным билетом (талоном) без отметки в валидаторе или компостере; без документа, подтверждающего льготу по оплате проезда.

У работников контрольно-ревизорской службы при себе должны быть удостоверение, на одежде - бейдж с фотографией, указанием должности, имени и фамилии, скрепленные печатью. Еще один непременный атрибут ревизора - ручной считыватель бесконтактных смарт-карт.-0-