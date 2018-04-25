Минские мастера посоревнуются в выпечке оригинальных булочек и пирогов

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники конкурса профессионального мастерства "Минский мастер - 2018" в номинации "Лучший пекарь" посоревнуются в выпечке оригинальных булочек и пирогов 26 апреля в Минске, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

В конкурсе примут участие победители отборочных этапов Минского городского конкурса: по одному участнику от хлебозаводов №№2, 3, 4, 5, 6, а также от минского хлебозавода "Автомат". Соревнование пройдет на базе Хлебозавода №4.

Конкурс будет состоять из двух заданий. Сначала конкурсантам предложат изготовить 2 вида булочных изделий оригинальной формы массой 0,1 кг и 0,2 кг, потом - выполнить домашнее задание: испечь пирог с открытой начинкой весом до 3 кг. Профессиональное жюри обратит внимание на оригинальность формы и способов отделки, использование новых видов сырья и начинок, вкусовые качества изделий.

Конкурс "Минский мастер" кроме пекарей выберет также лучших продавцов продовольственных и непродовольственных товаров, повара, официанта, кондитера, овощевода защищенного грунта; обработчика рыбы и морепродуктов; оператора линии в производстве пищевой продукции и оператора процесса переработки зерна.

Победители в этих категориях в сентябре примут участие в торжественном чествовании и награждении. Организаторы мероприятия - ГУПР Мингорисполкома и Минское городское объединение организаций профсоюзов.-0-