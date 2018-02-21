Минские нотариусы 2 марта бесплатно проконсультируют сотрудников и ветеранов милиции

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нотариусы Минского городского нотариального округа 2 марта бесплатно проконсультируют сотрудников органов внутренних дел и ветеранов милиции. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Акцию, приуроченную ко Дню белорусской милиции, проводят Минская городская нотариальная палата совместно с ГУВД Мингорисполкома. Участие в ней примут все нотариальные конторы и нотариальные бюро столицы. В течение рабочего дня сотрудники ОВД и ветераны милиции смогут получить консультацию по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий. Для этого необходимо предварительно записаться на прием к нотариусу.

Время работы, адреса и телефоны нотариальных контор и бюро Минска можно узнать на официальном сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе "Найти нотариуса".-0-