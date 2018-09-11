Минские парки изменили режим работы аттракционов

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске вносятся изменения в работу аттракционов, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер УП "Минскзеленстрой" Владимир Бабивский.

Так, по 23 сентября в Центральном детском парке имени М.Горького и парке культуры и отдыха имени Челюскинцев выходными днями будут понедельник и вторник, а в парках имени 900-летия Минска и имени 50-летия Великого Октября также среда. В первых двух парках в среду и четверг аттракционы будут принимать посетителей с 15.00 до 20.00, в пятницу, субботу, воскресенье - с 11.00 до 20.00. В парках имени 900-летия Минска и имени 50-летия Великого Октября по четвергам на аттракционах можно покататься с 15.00 до 19.00, в пятницу-субботу - с 11.00 до 20.00, в воскресенье - с 11.00 до 19.00.

С 24 сентября до конца месяца среда будет выходным днем для всех парков, а в четверг-пятницу (в парках имени 900-летия Минска и имени 50-летия Великого Октября и в субботу) время работы сократится до 19.00.

По словам Владимира Бабивского, минчанам и гостям столицы предложат билеты со скидкой 25% 12-13, 19-20, 27-30 сентября в Центральном детском парке имени М. Горького и парке культуры и отдыха имени Челюскинцев, а 13, 20 и 27-30 сентября - в парках имени 900-летия Минска и имени 50-летия Великого Октября.

Планируется, что сезон работы аттракционов завершится 30 сентября.-0-