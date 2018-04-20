20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские пенсионеры станцуют зумбу и сыграют в женский футбол 27 апреля в Центре активного долголетия во время "Seni Active Марафона", сообщили БЕЛТА в учреждении.

В течение дня для людей старшего возраста будут проходить презентации и встречи с экспертами по здоровому образу жизни. В программе мастер-классы по йоге, гимнастике "Белояр", зумбе Gold - танцевальной тренировке, идеальной для людей старшего возраста, и другие мероприятия.

Во время "Seni Active Марафона" Минское велосипедное общество презентует велошколу для взрослых и расскажет о плюсах катания на велосипеде в любом возрасте. С презентацией и мастер-классом выступит проект "Здольная". Желающие смогут выполнить несколько простых упражнений с мячом и записаться в первую белорусскую женскую футбольную команду 55+.

"К сожалению, в нашем обществе сложились стереотипы, что когда человек выходит на пенсию, то жизнь заканчивается. Посмотрите вокруг: активные и современные пенсионеры очень часто встречаются среди нас. На "Seni Active Марафоне" мы хотим показать, что старение не всегда синоним немощи и болезни", - отметил директор Центра активного долголетия Дмитрий Климкович.

На мероприятие можно приезжать на велосипедах. Дресс-код - спортивная одежда и обувь. Вход свободный по предварительной записи.

"Seni Active Марафон" организован Центром активного долголетия совместно с торговой маркой SENI.-0-